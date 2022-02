Este año los candidatos al Congreso y a la Presidencia se enfrentan a una tarea titánica: hacer campaña en medio de una pandemia que hasta el momento deja más de 5,87 millones de contagios y más de 134.000 fallecidos en Colombia. Se trata de la primera vez en la historia reciente del país que unas elecciones deben llevarse a cabo en medio de una crisis sanitaria de tal magnitud.



Los efectos en el cambio de las dinámicas electorales no son pocos. Los aspirantes buscan votos en medio de restricciones sanitarias estrictas y, por si fuera poco, enfrentándose constantemente a contagiarse.



En el ejercicio de esa labor, ya han sido varios los que han dado positivo en covid-19 desde que arrancaron oficialmente las campañas: el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga; el aspirante de Equipo por Colombia, Enrique Peñalosa; el precandidato de la Coalición Equipo por Colombia, Jorge Enrique Robledo, y el número uno de la lista al Senado del Partido Conservador, Efraín Cepeda.



El candidato uribista prendió las alarmas al enterarse de su contagio pocas horas después de haber asistido al debate de EL TIEMPO y Semana junto con otros nueve aspirantes. Su equipo explicó que había estado expuesto debido a “las múltiples giras a nivel nacional, donde tiene permanente contacto y cercanía con la población”.



Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/PlcCsMoNjp — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) January 25, 2022

El aislamiento

Ante esta situación, los precandidatos deben aislarse entre una y dos semanas, teniendo que modificar su agenda de campaña. “Me encuentro bien de salud, pero me veo en la obligación de aislarme y continuar con mi agenda desde casa”, dijo el senador Cepeda al informar acerca de su contagio.

He dado positivo para Covid-19. Me encuentro bien de salud pero me veo en la obligación de aislarme y continuar con mi agenda desde casa. Los invito a todos a cumplir con los cuidados requeridos para prevenir contagios y a vacunarse. — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) January 27, 2022

La opción más viable para seguir con su agenda es por medio de la virtualidad. Peñalosa, por ejemplo, tuvo que asistir por videoconferencia a la reunión de Equipo por Colombia en la que le dieron la bienvenida a la aspirante del partido Mira, Aydée Lizarazo.



No obstante, en medio de una campaña electoral la virtualidad puede ser contraproducente. Así lo cree el analista y estratega político Guillermo Henao, quien asegura que “la digitalización de las relaciones y las reuniones virtuales perjudican las estructuras políticas debido a la pérdida de interés que puede representar la política, y más si no hay presencialidad”.



Otro aspecto negativo es el de perderse los debates, que ya comienzan a tener la mirada del electorado. Esto ya le pasó a Robledo, quien no pudo asistir al debate de EL TIEMPO y Semana a causa de su contagio. “Mientras más información tenga el votante, más lealtad genera con el candidato. Si el candidato no está en los debates, esa ausencia tiende a sentirse”, señala Mónica Pachón, profesora de Ciencia Política de la U. de los Andes.



No a la calle, sí a las redes

La cabeza de lista al Senado por la Coalición de la Esperanza, Humberto de la Calle, le dijo a EL TIEMPO el día de la presentación de su campaña que esta iba a ser “breve” y “en medio de una pandemia, lo cual significa que parte va a tenerse que hacer por los medios de comunicación, de manera virtual y a través de las redes”.



Y es que por culpa del covid-19 algunos candidatos saben que las aglomeraciones y el contacto físico reiterado no son una buena idea, pues se exponen tanto ellos como los ciudadanos. Pero los analistas tienen claro una cosa: al igual que en cualquier otra elección, los votos están en las calles.



“Los likes no se traducen directamente en votos. La mayoría de los votos de Colombia dependen de un buen trabajo en la calle”, dice el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Medellín Pedro Piedrahíta, quien añade que “si bien el escenario de pandemia genera restricciones de la aglomeración y eventos de gran calado, es importante seguir haciéndolo. Los candidatos tienen que estar en las regiones haciendo campaña y reuniones políticas, generando redes de confianza con los líderes sociales y comunitarios, porque así es como se construyen los votos”.



El ejercicio tradicional de la plaza pública sigue siendo relevante, según los expertos, al ser una “muestra clara de poder por parte del candidato y de sus votantes”. De hecho, aspirantes como Gustavo Petro ya llenan plazas enteras en momentos en los que aún se recomienda el distanciamiento social.



Así está Pedecuesta, Santander, ahora pic.twitter.com/q6EN4Pufs0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 29, 2022

Guillermo Henao asegura que “aunque la plaza pública no es la mayor fortaleza de todos los candidatos, estos saben que hay lugares en el país donde el fervor popular permite altas concentraciones, pero las restricciones de aforo son un reto”, sumado a que la gente ahora tiene menos entusiasmo por hacer aglomeraciones.



A pesar de todo esto, sigue siendo fundamental dentro de la campaña: “El contacto de seres humanos es el que mejor explica las adherencias y las lealtades políticas”, explica Pachón.

¿Reducción de los votos?

A casi dos años de que haberse decretado la primera cuarentena para frenar la pandemia en Colombia, aún hay temor de que, por un nuevo pico, se vuelvan a decretar restricciones.



“Me preocupa que en algunos municipios, dependiendo de los contagios, se llegue al caso de limitar la movilidad y que eso tenga implicaciones en los votos”, dice Piedrahíta hablando de un caso hipotético.



Si la pandemia permanece bajo control, es difícil que se dé una disminución de la participación electoral; no obstante, según Henao, “las cuentas de los políticos cambian de acuerdo a los aislamientos, pues un nuevo pico de contagios podría cambiar la cantidad de asistentes a las urnas para cualquiera de las fechas venideras, corriendo el riesgo de cambios en el umbral”.



Lo cierto es que esta campaña ya es distinta a la de 2018, cuando los candidatos podían hacer manifestaciones en plaza pública sin limitaciones. Habrá que ver hasta qué punto se ve reflejado esto en el apoyo de los colombianos en las urnas.



