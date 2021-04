La sorpresiva alianza Gaviria-Vargas dificulta la reforma tributaria

El Gobierno Nacional se levantó este miércoles con calculadora en mano para hacer las nuevas cuentas que necesita en el Congreso en su propósito de sacar adelante la reforma tributaria. Al paso del proyecto en el Legislativo le surgió un obstáculo de peso tras la inesperada alianza de César Gaviria y Germán Vargas Lleras quienes dijeron que sus colectividades –el Partido Liberal y Cambio Radical- votarán en contra.



“El partido Cambio Radical estará dispuesto en el futuro, cuando se haya recuperado la economía y el empleo, a participar en la construcción de una reforma tributaria que recoja en su integridad las recomendaciones de la Comisión de Beneficios Tributarios, que no fueron tenidas en cuenta en este proyecto de reforma, con tarifas bajas, bases gravables amplias y una lucha frontal contra la evasión y el contrabando”, aseguró el partido en un comunicado tras el encuentro de los dos líderes este martes.



Ese partido tiene hoy 15 curules en el Senado de la República y 30 en la Cámara de Representantes, por lo que el Gobierno tendrá que buscar nuevos votos para aprobar la iniciativa.



No se trata de unas cifras marginales. Al contrario, por los tiempos y la sensibilidad del tema cada voto adquiere un peso específico. Los dos partidos suman 29 de las 108 curules en el Senado y 65 de las 172 curules en la Cámara de Representantes.



Estos votos se ponen en la orilla de los partidos de oposición que ya han anunciado en público que su rechazo a los intereses del Gobierno.



Vargas Lleras, uno de los líderes naturales de Cambio Radical, ya había mostrado sus inquietudes en su columna de este diario. Escribió: “Y, para colmo, el riesgo de tramitar una reforma en plena campaña electoral es descomunal. Surgirán toda suerte de propuestas populistas. Esta reforma es el verdadero despropósito nacional”.



Por su parte, el senador Richard Aguilar, miembro de la Comisión Tercera y de Cambio Radical, dijo: “Vemos con preocupación que el Gobierno no esté buscando nuevas fuentes de ingresos”. Según él, se puede pensar en alternativas como la subasta de bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la venta de activos del Estado y el control de la evasión para aumentar los ingresos.



¿Está unido Cambio Radical en esta decisión? En principio, por lo que ha trascendido sí. La pregunta es clave porque como se sabe en esta colectividad hay un sector muy influyente que orienta la familia Char. De hecho, el senador Arturo Char Chaljub, presidente del Senado, ha mostrado enorme sintonía con las políticas del presidente Duque. ¿Continuará así?



El impacto de la decisión de liberalismo y Cambio Radical no es el único que se convierte en un inédito e inquietante dolor de cabeza para el Gobierno. El Partido de la U, también este martes, que no apoyará la reforma tributaria.



La colectividad conformada por 25 representantes y 14 senadores determinó que no apoyará el proyecto. “El Partido de la U anunció que no votará una reforma tributaria que grave a los trabajadores, a la clase media, ni a los pensionados y que le ponga IVA a la gasolina y a los insumos del sector agropecuario, que termina afectando la canasta familiar”, indicó su presidenta Dilian Francisca Toro.



Con el liberalismo, el Gobierno también ya lo tenía muy difícil. “La reforma tributaria es un monstruo, que con habilidad y una estrategia premeditada del Ministerio de Hacienda, comienzan a cortarle las uñas (…). Hay que votar no a la reforma tributaria”, afirmó el expresidente del Congreso y senador liberal Luis Fernando Velasco.



Y, finalmente, los partidos de oposición han mostrado su desacuerdo con las propuestas oficiales y algunos sectores han planteado alternativas que no parecen estar en sintonía con lo que el Gobierno Nacional espera del proyecto de ley.



Ante este panorama, el Gobierno tiene un desafío político que requiere de tacto y audacia para conseguir el apoyo necesario para el proyecto.



