Desde este miércoles, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, ha sido cuestionada por sus reacciones en contra del proyecto que les baja el sueldo a los congresistas. Esta fue crítica a la iniciativa y hasta cuestionó que no se les haga los mismos cuestionamientos a los “futbolistas” por los salarios que reciben.



Ante dichas posiciones, expresadas en el debate sobre el proyecto, Zuleta dio varias entrevistas este jueves en las que aumentó la polémica. En esta ocasión, la controversia fue porque justificó su oposición al texto del senador Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, en que esta usaba parte de su sueldo en financiar campañas electorales.



“Yo estoy apoyando a los candidatos con mi salario. Ese es mi deber y mi responsabilidad a través de donaciones que están contempladas por ley. Tenemos candidatos campesinos y un candidato camionero. Tenemos candidatos del pueblo. Son candidatos que necesitan respaldo, no solo con donaciones concretas –en publicidad-, sino que voy a los territorios a acompañar sus candidaturas. Para eso necesito el salario”, dijo Isabel Zuleta en Blu Radio.

Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como 'Jota Pe' Hernández. Foto: Twitter: @JotaPeHernandez

A renglón seguido, a la senadora la cuestionaron sobre el tema y le reseñaron una supuesta prohibición para que funcionarios públicos hagan donaciones. Incluso, apuntaron a que algunos han perdido la investidura por estas mismas acciones. Incluso recordaron que el artículo 110 de la Constitución hace una prohibición expresa en ese tema.



“Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura”, dice la Carta Magna.



No obstante, expertos en temas electorales, como el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Armando Novoa, acotaron que, si bien es cierto que la Constitución es clara en esta prohibición, al mismo tiempo deja abierta la puerta a una reglamentación y esto ocurrió con la ley estatutaria 1475 de 2011, que reglamenta “la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos”.

Karina Espinosa, senadora del partido Liberal, fue otra de las que se opuso al proyecto de reducción de salarios de los congresistas . Foto: @Kespinosaoliver

En el artículo 27 de dicha ley se deja claro que está prohibido que partidos y movimientos políticos y campañas sean financiados por “personas que desempeñan funciones públicas”, pero al mismo tiempo se hace una excepción con los “miembros de corporaciones públicas de elección popular”.



De acuerdo con dicho apartado, los congresistas, concejales y diputados “podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento y a las campañas electorales en las que participen”. No obstante, se hace la salvedad de que debe ser de “acuerdo con los límites a la financiación privada previstos en el artículo 25 de la presenta ley”.

Anuncié que haré donaciones para apoyar las candidaturas locales, a través de mi partido como lo indica la ley, candidaturas del pueblo que participan de las próximas elecciones.



Así apoyo el cambio, con mi presencia en los territorios y aportando lo que me permite la ley. pic.twitter.com/3ySWtInZBX — Isabel Cristina Zuleta (@ISAZULETA) August 17, 2023



Precisamente, Zuleta argumentó que sus donaciones a campañas estarían fundamentadas en esta ley y que por eso no habría cometido ningún hecho irregular. “Anuncié que haré donaciones para apoyar las candidaturas locales, a través de mi partido como lo indica la ley, candidaturas del pueblo que participan de las próximas elecciones”, dijo Zuleta, que precisamente citó el artículo 27 de la ley estatutaria 1475 de 2011.



En esa línea, contrario a lo que han dicho varios sectores, Zuleta por sí misma no habría cometido un hecho irregular al hacer donaciones a una campaña política. Otra cosa distinta sería si se prueba que no siguió la ruta indicada por la ley al hacer dichos aportes. Pero, al menos, sus declaraciones en espacios radiales no son prueba de ello.