La caída de la revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, deja gravitando en el ambiente político varios interrogantes: ¿ha tenido utilidad esta figura prevista en la Constitución Nacional?, ¿hay una manera legal para que los ciudadanos aparten de su cargo a un mandatario que consideran no cumplió sus promesas de campaña?



No es el único caso. A principios de mes, en Cali, la Registraduría del Estado Civil le anunció Jorge Iván Ospina que se archivó la iniciativa revocatoria del mandato de origen ciudadano denominada 'Sí firmo'. En este caso, se dijo, porque el Comité no logró reunir las firmas necesarias para el proceso. Se frustró así un nuevo intento contra el mandatario de la capital del Valle.



"Se cae definitivamente la revocatoria fraudulenta, pero no implica eso que ganamos la batalla. Intentarán de todas las formas y con todas sus cabezas hacer daño. Son víboras de 10 cabezas dispuestas a todo", dijo Quintero para quien el asunto se reduce a un propósito definido de sus adversarios políticos.



En las últimas horas se informó que el proceso revocatorio contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se cayó. El proceso, finalmente, lo tumbó la Registraduría, que, a través de una resolución de este 22 de noviembre, afirmó que informó que el comité revocatorio voló los topes estipulados por el Consejo Nacional Electoral para el año 2021, cuando se recogieron las firmas.



Andrés Rodríguez, vocero de la revocatoria, dijo: “Y así no más, sin pruebas, sin una justificación real, sin tener una respuesta contable confirmada; la @Registraduria acaba de negar la certificación de los estados contables, asegurando que superamos los topes. Lo cual es completamente falso”.



La decisión ha tenido un fuerte impacto en la agenda pública de los antioqueños. "El proceso había naufragado ya en el Consejo Nacional Electoral, donde no se certificaron nunca las cuentas del comité revocatorio. Sin embargo, el proceso se mantenía vivo gracias a un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia en el que le ordenaba a la Registraduría, en un plazo de ocho días, notificarle al presidente Gustavo Petro para que convocara a las urnas, tras cumplir el proceso de certificación de las firmas válidas", dice el periódico 'El Colombiano'.



"En respuesta a esa decisión del tribunal, emitida el pasado 9 de noviembre, la Registraduría había pedido aclarar el alcance de ese fallo, dado que no contaba con la certificación de los estados contables que debía emitir el Consejo Nacional Electoral, CNE", agrega. "Entonces el Tribunal desestimó esa petición y le reiteró su llamado a notificar al presidente Gustavo Petro para que convocara a las urnas".



Y eso fue lo que finalmente hizo la Registraduría, pero negando la continuidad del proceso.



El caso es un botón de muestra de una alternativa que no ha tenido resultados en el país. "Las revocatorias no han funcionado porque el aspecto procesal no está totalmente definido y los políticos terminaron haciendo política minúscula con este mecanismo de participación ciudadana, unos para no dejarse sacar del puesto y otros para sacarlos", dice el analista político Pedro Viveros.



"La falta de nitidez jurídica convirtió esta herramienta en un debate político y no se logró impulsar como mecanismo de contención política y de una verdadera participación. Es contradictorio que Quintero muestre como victoria su atornillada en el cargo mientras las encuestas muestras que la mayoría silenciosa de los ciudadanos no pudo votar su salida.", agrega Viveros.



"El diseño institucional de la revocatoria es excepcional. Privilegia la estabilidad de los mandatos municipales y distritales. Pero esa excepcionalidad naufraga en medio de obstáculos legales y bajo una cultura precaria de participación ciudadana. Vamos a las urnas a elegir alcaldes, pero el desgaste que produce la maraña legal para materializar la revocatoria desincentivó y deslegitimó la cita electoral con la revocatoria", afirma, por su parte, el experto en políticas públicas Jairo Libreros.



Aunque hay entusiasmo por parte de los detractores de los mandatarios, el proceso tiene varios cuellos de botella que pueden alargar el trámite e incluso hacer que se caiga. El primero, han explicado analistas, es que conseguir el 30 por ciento de firmas del censo electoral para revocar al mandatario no es complejo y muchos comités no alcanzan los apoyos necesarios.



A esto se suman los inconvenientes para certificar las firmas. Una vez se logra recoger, se verifica su validez, pero muchas resultan ser inválidas, bien sea por suplantación, porque no coinciden los números de documentos o porque firmaron personas que no tienen su cédula inscrita en dicho municipio. Como ejemplo está el caso de Medellín, en donde se recogieron alrededor de 300.000 para revocar a Daniel Quintero, pero más de la mitad fueron declaradas inválidas.



Adicionalmente, si se superan los trámites anteriores, viene la certificación de los recursos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) evalúa si se violaron los topes y que no haya ninguna financiación irregular. Este paso, aunque parece sencillo, es clave y varias se han caído por esto, como la de Enrique Peñalosa, cuando fue alcalde de Bogotá entre 2016 y 2019, que se hundió por posibles irregularidades en los recursos.



Y al tiempo con los pasos anteriores, los mandatarios acuden a acciones judiciales que son legales, pero dificultan la normalidad de la iniciativa y con esto pueden ganar tiempo, teniendo en cuenta que por ley solo se pueden llevar a cabo durante el segundo y el tercer periodo de mandato.



"Es muy difícil confirmar el incumplimiento del plan de desarrollo porque subsisten variables que siempre van a estar a favor del gobernante para la ratificación de la gestión en el mismo. Situaciones exógenas a las promesas de campaña o la planeación de las políticas públicas son inherentes a la gestión de los gobiernos y esto hace que a pesar del seguimiento que se haga a las actuaciones del ejecutivo, siempre exista una "excusa" para el incumplimiento", dice Carlos Arias, analista político.



Con lo de Daniel Quintero se confirma que el mecanismo de revocatoria sigue siendo un saludo a la bandera. Algo que está en el papel, pero que en la realidad del ejercicio del poder y de la participación ciudadana es inviable. Deja un precedente significativo alrededor del poder que se tiene en el ejecutivo y en el que es muy difícil por más atenuantes mediáticos, de opinión o de aparentes incumplimientos en las propuestas de campaña y el ejercicio de las políticas poder se pueda hacer realidad", concluye Arias.



