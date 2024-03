La respuesta de Vargas Lleras a la propuesta de una constituyente del presidente Petro

El exvicepresidente y dirigente político Germán Vargas Lleras apoyó, en tono desafiante, la idea de una asamblea nacional constituyente que propuso el presidente Gustavo Petro. Dijo que esta puede ser una oportunidad para "tantear el pulso de los colombianos".

En diálogo con Blu Radio, el líder natural de Cambio Radical dijo que no le preocupa el escenario de una reelección presidencial sino que "sigamos viendo como se sigue desmoronando el país en el gota a gota diario. Que no haya constituyente no quiere decir que el Gobierno no esté pensando en acudir a cualquier mecanismo para promover la reelección en Colombia".

Germán Vargas Lleras. Foto:Cortesía. Compartir

Sobre la convocatoria de esta instancia, Vargas Lleras expresó que "Dios quiera que Petro, que ya nos iluminó el camino, no se vaya para atrás con esta iniciativa, que a mi me parece formidable y realmente muy oportuna".

Para explicar mejor su postura, el dirigente planteó la idea de poner "en juego la permanencia del doctor Petro en el poder si pierde las mayorías en la elección de esa constituyente".

Y agregó: "Que la convoque a ver qué resultado se logra de esa convocatoria".

Asimismo, señaló que estaría dispuesto a ser constituyente: "Me llenaría de ilusión poder llegar a esa constituyente, no creo en las razones que esgrime el Presidente para abrirle paso a una constituyente, pero sí creo en la propia constituyente", dijo.

En ese sentido, señaló que la elección de los constituyentes sería una suerte de 'plebiscito' contra el jefe de Estado, ya que "si el Gobierno queda con las mayorías en esa constituyente, pues podrá reformar la carta política a su antojo, pero si queda en minoría tiene que entender que el resultado le fue desfavorable".

Presidente Gustavo Petro en Montería. Foto:Presidencia Compartir

Ahora bien, sostuvo que le genera molestia que estén "chantajeando al Congreso y a las ocho ramas del poder público con la amenaza de la convocatoria de una constituyente. Que la convoquen a ver qué resultado se logra de esa convocatoria. Yo creería que hoy por hoy, la mayoría del pueblo colombiano aceptaría ir a una constituyente y me temo mucho que las mayorías que el Gobierno obtendría en ella serían bastante menores. Entonces no sigamos con este cuento de chantajear a todo el mundo", expresó.

Por último, el exvicepresidente manifestó que "estaría dispuesto a contribuir y a propiciar un consenso que le abra la puerta a esa constituyente", pues "por lo menos los entretendríamos en lo que resta de este Gobierno tratando de evitar que se haga el menor daño posible (...) los que creemos que esto va por un pésimo camino no podemos hacer otra cosa que comprarle esa idea", concluyó.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA