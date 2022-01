El expresidente César Gaviria, en entrevista con Yamid Amat en EL TIEMPO, publicada este domingo, no solo cuestionó al Gobierno, sino que dijo que no cree que el candidato Sergio Fajardo pase a la segunda vuelta, que no tiene los apoyos de hace cuatro años y que carece de propuestas.



El jefe del Partido Liberal igualmente dijo que no le molesta que Gustavo Petro en su campaña invoque a jefes liberales, pues su mención lo acerca a los gobiernos de ese partido, como símbolo de cambios profundos y verdaderos.

Esto, por supuesto, levantó ampolla en algunos sectores.



Es así como el aspirante presidencial Sergio Fajardo en su cuenta de Twitter le dijo a Gaviria que hace 28 años entregó el poder, pero aún no lo ha dejado. “El ‘síndrome del expresidente’ es otro mal que no le ha permitido a nuestro país avanzar”, señaló Fajardo, quien en su trino incluyó una imagen en que la que se lee “suficiente ilustración y chao, Gaviria, hasta luego, adiós”.



Mientras tanto, en respaldo del Gobierno salió el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático. Y lo cuestionó. “El expresidente César Gaviria no le perdonará nunca al presidente Iván Duque que no haya cedido a sus presiones burocráticas y clientelistas. Esa será su rabia eterna con Duque”, escribió en su cuenta de Twitter.



El senador liberal Luis Fernando Velasco, quien acompaña a Petro, calificó de “interesante” la entrevista con Gaviria.



“Coincido en su crítica al gobierno y a su política antidrogas... una fuerte diferencia, el Partido Liberal no puede buscar candidato presidencial ‘entre los que les vaya bien en consulta, sino buscar a quien interprete nuestra ideas”, quien quiere tener aval para ser candidato presidencial.



Sin duda que el expresidente Gaviria es uno de los líderes políticos con mayor experiencia y un buen conocedor del terreno electoral.



Por eso, Patricia Muñoz, profesora de la universidad Javeriana, señaló que en este momento en el país hay un escenario de incertidumbre en materia electoral y por eso hay que leer muy bien las respuestas para poder aclarar lo que viene en el comportamiento del Partido Liberal.



