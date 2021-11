La renuncia de integrantes del Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo

¿Soplan vientos de crisis en el recién renacido Nuevo Liberalismo? La pregunta gravita en el ambiente luego de conocerse una carta firmada por un grupo de notables históricos que acompañaron en sus luchas a los sacrificados Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara.



Se trata de un documento firmado por Iván Marulanda, César Pardo, Carlos Arcesio Paz, Arturo Sarabia y Alfonso Valdivieso.



El documento está dirigida a la militancia del Nuevo Liberalismo, “en particular a las juventudes que no conocen el pasado del partido y que desean construir su futuro y el del país transitando por el cauce de su legado histórico”.



En esta recuerdan que ellos fueron “militantes del Nuevo Liberalismo” al lado de los dos “mártires” y miembros de su Consejo Nacional, órgano directivo que la Corte Constitucional, al devolverle la personería al partido y restablecer los estatutos entonces vigentes, ordenó se reactivara hasta tanto un nuevo congreso estatutario lo reemplazara.



Entonces, afirman que “con motivo de la devolución de la personería jurídica al Nuevo Liberalismo después de 33 años de receso, los ocho miembros sobrevivientes del Consejo Nacional expresamos nuestras opiniones sobre lo que a nuestro juicio debe caracterizar la etapa que comienza”.



“La memoria de lo que hizo el Partido, las razones que lo movieron a actuar y sus formas de lucha son el legado que deben recoger las actuales y futuras generaciones que quieran abrazar nuestra causa”.

Los seguidores del Nuevo Liberalismo y sus líderes, Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, exigen al Consejo Nacional Electoral que decida si le otorga la personería jurídica al movimiento. Foto: Archivo particular

Pero anotan que “infortunadamente las bases sobre las que comienza el Nuevo Liberalismo su nueva etapa de vida no crearon las condiciones requeridas para prolongar de manera fiel la identidad y el legado que vienen del pasado”.



¿Por qué? En su concepto, “la Corte Constitucional decidió en la sentencia que devuelve la personería jurídica al partido, nombrar un sucesor de Luis Carlos Galán en la Dirección Nacional del Partido”.



“Una decisión con la que no estamos de acuerdo porque resulta ajena a nuestra tradición democrática y contraria a los propios estatutos del partido que la Corte reivindicó en la misma providencia y que asignan esa función exclusivamente al congreso del Partido”.



Al evaluar la situación, los firmantes tomaron una determinación de consecuencias impredecibles para la naciente colectividad: “Decidimos no reasumir las funciones de miembros del Consejo Nacional del NL”.



Según ellos, se trata de un asunto de elemental coherencia: “Decidimos obrar así en el ánimo de sobresaltar el espíritu democrático que caracterizó al partido desde sus comienzos y que se debiera conservar si se quiere prolongar con fidelidad su historia”.



La situación se presenta en momentos en que este partido busca un candidato para las elecciones presidenciales y la conformación de listas propias con la intención de llegar al Congreso de la República.

