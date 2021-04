Las duras críticas de Fajardo a la reforma tributaria de Duque

El exgobernador de Antioquia y aspirante presidencial Sergio Fajardo, a través de una columna, hizo un desglose de la propuesta de reforma fiscal que presentó el Gobierno a consideración del Congreso. Si bien destacó algunas de sus puntos, lanzó cuestionamientos por su inconveniencia.

Fajardo comenzó por señalar que el Gobierno presentó su tercer propuesta de reforma tributaria, esta vez en medio de la crisis económica que vive el país.



Dijo que “la justifica como necesaria para la estabilidad fiscal y del gasto social”, cuando el “déficit fiscal del año 2020 ascendió a cerca de 8 % del PIB (95 billones de pesos)”



"Aunque reconocemos ideas que pueden ir en la dirección correcta, la reforma del Gobierno, que acaba de presentar al Congreso, tiene fallas fundamentales en su diagnóstico, su diseño y su visión.”, señala el aspirante presidencial.



Y tras esto comienza por destacar “lo que olvidaron mencionar”.



En este punto destaca que el Gobierno intentará cubrir un hueco fiscal que ayudó a abrir con su propia reforma pasada con exenciones ineficientes.



También resalta que a pesar de contar con un fondo para atender la emergencia económica (Fome), solo comprometió el 56 % de los 40,5 billones de pesos disponibles.

Lo que le reconoce

“Algunos elementos de la reforma van en la dirección correcta, incluso las propusimos antes: un ingreso básico para los pobres, ampliar los recursos para cubrir la matrícula de los estudiantes en condición de vulnerabilidad, apoyo a las Mipymes, el impuesto a la riqueza o mayores impuestos a los dividendos”, resalta Fajardo.



De todas maneras, el exgobernador dice que se equivocan en no reconocer la afectación que vive la clase media, que la reforma trae un aumento del IVA por la puerta de atrás, mediante la eliminación de la devolución del impuesto asociada a ciertos productos (carnes, queso, huevos), y viene con la ampliación de la lista de productos gravados (computadores, tabletas y celulares).



Igualmente expresa su preocupación por el sector agrícola y considera que el ingreso básico para los más pobres debe ser más alto



“Deberían arrancar mejor con la eliminación de todas las exenciones inefectivas, no orientadas a la generación directa de empleo, entre ellas las creadas para la poco transparente Economía Naranja, y los beneficios a las zonas francas. Y deberían asumir su responsabilidad sobre los pocos avances en la modernización tributaria: se estima que la evasión del impuesto de renta supera los 50 billones de pesos (más de dos veces lo que se busca recaudar con la nueva reforma)”, plantea Fajardo.

Y tras todo esto, el aspirante presidencial plantea lo que denomina sus propuestas para avanzar, luego de considerar que a pesar de las pérdidas sociales generalizadas, ha habido ganadores en medio de la crisis que pueden contribuir de manera solidaria.



En ese camino hace referencia a un impuesto sobre las variaciones positivas de las utilidades en 2020 (independientemente del sector o actividad) y que el impuesto al patrimonio inicie para patrimonios superiores a 1.000 millones de pesos (con vivienda exenta), con tasas marginales hasta de 2 % para cuando sean superiores a 10 mil millones de pesos.



“No deben postergarse los ajustes estructurales de la política fiscal, tanto en impuestos como en gasto, para corregir las fuertes desigualdades del país. El Gobierno se está equivocando al no poner la reactivación económica con desarrollo social, con programas ambiciosos de generación de empleo, como la estrategia central para hacerle frente a la crisis”, concluye Fajardo.



