'La reforma de la salud es una victoria pírrica del Gobierno': Andrés Forero

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, hasta último momento hizo oposición al proyecto de reforma de la salud. Al finalizar su trámite por su corporación, hace un balance del proyecto y de lo que queda. Le aseguró a EL TIEMPO que seguirá participando del debate, así no pueda votar. A esto le sumó sus críticas ya conocidas frente a la iniciativa.



¿Qué pasó para que el gobierno lograra las mayorías en artículos impensados como las facultades?





Para esos artículos, los números provinieron del Partido Liberal, que habían estado divididos votando, aunque haciendo quórum. En esos artículos se logró una votación unida que llegó a 99 votos. Debo hacer la salvedad de que cuatro representantes liberales no los apoyaron.

¿Cómo explica que los liberales están divididos en todo el trámite pero se unen en ese artículo? ¿Velasco logró una victoria importante?





Consideramos que el trámite del proyecto fue muy desgastante. Liberales hacen parte de la coalición de gobierno y lograron alinearnos para la votación. Ese fue el ejercicio del ministro, pero pensamos que es una victoria pírrica. Le costó muchísimo en términos de gobernabilidad, legitimidad y favorabilidad del presidente. Creó una crisis de gobernabilidad porque vimos cómo salieron los ministros de centro del primer gabinete, plural y de unidad nacional. Adicionalmente, la reforma hizo que se fueran a la independencia los partidos Conservador y la U. Ahora en el segundo debate, por las declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo, casi pierden a la Alianza Verde. Ellos cantan victoria, pero vencieron pero no convencieron. El costo político fue muy alto para ellos y tenemos la ilusión de que ojalá esta reforma que es inconveniente pueda ser frenada.

¿Cuáles son esos puntos inconvenientes?





Consideramos que esta reforma es estatizante. Se excluye a los privados y mixtos del aseguramiento en salud. Básicamente el gobierno plantea que las EPS, que son las encargadas del riesgo en salud, pasen a ser gestoras. Reparten las funciones que hoy tienen las EPS en un sin fin de entidades, muchas de ellas gubernamentales. Cuando uno reparte las funciones y las superpone, al final no hay un responsable claro. Las gestoras no van a ser las encargadas del aseguramiento, es un retroceso. Es un despropósito de que se les garantice cinco por ciento fijo y tres por ciento en variables. El gobierno las termina beneficiando. Les pagan más por menos. Nos preocupa también que sean los gobernadores y alcaldes los que definan las redes. Se abren un hueco enorme para la corrupción. Está el tema de la UPC, unidad de pago por capitación. La reforma la acaba tal como la conocemos, porque se fragmentan los recursos de la salud. Es preocupante porque, como vemos en el caso de Costa Rica, hay una muy buena atención del primer nivel, pero en el segundo y tercer nivel se ha deteriorado. Los recursos de la salud se van a desbordar y se van a agotar más rápido. Se abre una puerta a la corrupción. Las clínicas buena van a salir del sistema general y se van a dedicar a atender a pacientes con pólizas privadas. También va a aumentar el gasto en bolsillo de los pacientes. Actualmente es de 15 pesos por cada 100 y eso va a aumentar.

¿Hubo una moderación del texto frente a lo que se radicó en febrero?





Hay que reconocer que hubo modificaciones, pero consideramos que hubo modificaciones cosméticas. Adicionalmente, el modelo presentado presentado por Carolina Corcho era un modelo público de salud y ahora están tratando articularlo con los restos del actual sistema. Eso ha sido principalmente porque los liberales y 'la U', para salvar sus problemas de conciencia, han rescatado algunas cosas. Están tratando de ensamblar los dos modelos y eso será inoperable. Esta es una colcha de retazos o un frankenstein. Puede que hay algunos temas interesantes pero no necesitaban ley. Le hemos dicho al presidente que está mandando al traste uno de nuestros mejores avances sociales. La Cámara terminó aprobando a ciegas, porque no hubo un aval fiscal sino un aproximado. Parten de un supuesto errado de que el gasto en salud va a disminuir, eso nunca ha pasado en ningún lugar que quiere un sistema público en salud. Además recordemos que estamos con una población promedio que está envejeciendo y cuando se envejece se necesita más gasto en salud.

Usted en el debate ha hablado de vicios, ¿cuáles?





Son muchas cosas. Lo primero hay que decir es que habrá un debate de si esto debería ser tramitado como una ley ordinaria o estatutaria. Muchas consideramos que se está afectando el núcleo central de la reforma a la salud y por esa razón debería tramitarse como estatutaria. Por otro lado, vicios de trámite sensibles. En el caso de la Comisión vimos cómo se cercenaba la posibilidad de participar. Escaf no permitía una deliberación debida y debo decir que es comisión que debe darse un debate más profundo. Él lo impidió. Hubo momentos en los que no sabíamos qué se votaba porque los ponentes cometieron un sin fin de errores. Presentaron una ponencia y luego un enmienda que les quedó mal hecha. Escaf no permitía que se leyeran las proposiciones no avaladas, eso va contra el debido proceso en la discusión. Ahora en la plenaria se han presentado varias problemáticas. Hubo 10 artículos que no se permitieron deliberación. Y tambié se han abierto votaciones que se suspendían de una. Son varios los elementos problemáticos que estamos recopilando.

¿Hay algunos puntos que considera que deben cambiarse para que pueda aprobarse todo el proyecto?





Creo que es muy difícil que esta reforma pueda cambiar, sobre todo la obstinación que tiene el presidente y el gobierno nacional. Han hecho un punto de honor sin importar que no saben cuánto nos cuesta o cómo va a operar. A pesar de eso la adelantan por un sesgo ideológico. Soy poco optimista que las cosas cambien en Senado. Digamos, Racero ya está diciendo que esperaba que Senado aumentara los tiempos de transición y la pregunta es por qué él no lo hizo en el debate de Cámara, donde tenía incidencia. No soy optimista porque es una colcha de retazos es inoperable y se vuelve cada vez más monstruosa.

¿Qué viene para usted en este proyecto, ya no puede participar del debate?





No podré participar votando peor sí debatiendo. Una cosa que haré es seguir haciendo un control político al ministro Jaramillo. Vamos a adelantar una moción de censura contra él porque la reforma no es el único riesgo. También el riesgo es por sus omisiones, porque es un grave riesgo sus actuaciones indebidas.

42 semanas en Cámara, ¿darán los tiempos en Sernado?





Eso dependerá de los senadores, solo esperamos que se dé un debate a profundidad porque es un tema del que dependen vidas.