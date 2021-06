'¿Al menos te divertiste?': López a Fajardo por irse a ver ballenas

La mandataria de Bogotá Claudia López reaccionó a la 'autoentrevista' que publicó Sergio Fajardo en la que explicó las razones por las que optó por irse a ver ballenas en el Pacífico tras la derrota en 2018 ante Gusta Petro e Iván Duque.



La alcaldesa contó a través de su cuenta de Twitter que el candidato presidencial ni siquiera pudo avistar ballenas cuando viajó a Nuquí, en Chocó.



Según relata, cuando el exgobernador de Antioquia volvió de su viaje ella le preguntó: "ve Sergio y después de semejante troleada, ¿al menos te divertiste viendo ballenas?”. Ante esto él le respondió que "me divertí, pero no las pude ver".



Después de la cómica anécdota López le envió un mensaje de apoyo a Fajardo: "A veces la vida es así. Abrazo mi hermano. ¡Ya se podrá!".



Jajajajaja … y peor, le pregunto luego del regreso del dichoso viaje, “ve Sergio y después de semejante troleada, al menos te divertiste viendo ballenas?” Y me responde “me divertí, pero no las pude ver” 🙈🙈🙈



A veces la vida es así! Abrazo mi hermano! Ya se podrá! https://t.co/1cDg3K3J7m — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 11, 2021

Por su parte, en el video de 8 minutos de duración el político de la Coalición de la Esperanza dijo que decidió realizar el viaje ya que “después del día de las elecciones uno queda muy agotado, eso yo nunca lo había sentido, esa sensación tan tremenda, pero es como si le sacaron toda la energía, todo le duele, y un amigo me dice, por qué no se van a Nuquí a descansar tres días, y dije: 'listo vamos'”.



Por otro lado, sobre las críticas que recibió porque no decantó por Petro o Duque, Fajardo aseguró que "tenía muy claro que mi voto iba a ser en blanco" y que "hay gente que me critica porque eso es no es tomar posición, pero eso es tomar una posición, votar en blanco y explicarla y así hice y lo hice plenamente consciente".



Fajardo cuenta que escribió una carta pública en la que comunicaba sobre su decisión de votar en blanco y luego un trino en el que informaba a sus seguidores de su viaje para ir a ver ballenas.



“Me parece buena idea, yo toda la vida había querido ir a Nuquí a ver ballenas. Y las 6:39 de la mañana escribí el famoso trino, no saben cuántos insultos, madrazos, cuántas cosas me han dicho por ese trino famoso”, sostuvo.



Sin embargo reconoció su error por haber emprendido el viaje en aquel momento pues reconoce que fue como "un silencio, como darle la espalda a las personas que votaron por mí".



