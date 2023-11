'Avanzan a la destrucción': la reacción de Uribe a cambios en cuentas de la Adres

El expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó la aprobación de artículos de la reforma de la salud en el día de ayer, especialmente el relacionado al pago de facturas de la Adres. "Por favor, van a destruir el sistema de salud", manifestó el líder del Centro Democrático.



El artículo que abrió la polémica fue el 70. Este propone que la Adres pague "mínimo el 85 por ciento de las facturas sin control previo, mientras que solo el 15 por ciento restante estaría sujeto a auditoría". Algunos señalan que esto quebraría el sistema.



En ese sentido se pronunció Uribe: "la ideología destruye la salud, del aseguramiento al estatismo, han aprobado que el 85 por ciento de los recursos sea girado directamente por el Gobierno, Adres, a las entidades prestadoras sin en auditoría previa a las aseguradoras. El gobierno se reserva el derecho de una auditoría aleatoria sobre el 15 por ciento restante (...) por favor, van a destruir el sistema de salud, ya lo paralizaron por el pánico y avanzan a la destrucción", señaló.

El expresidente Alvaro Uribe junto al representante Andrés Forero. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Además, hizo énfasis en que actualmente "la regla es que al aseguradora le traslade el dinero al Gobierno. La aseguradora audita las cuentas de los prestadores, les gira, también hay demoras muchas veces porque el Gobierno no paga a tiempo".

El representante Andrés Forero, otros de los integrantes del partido, dijo que la nueva norma crearía un riesgo de corrupción, permitiendo replicar en todo el sistema el “Cartel del SOAT”. "Y crea condiciones para un agotamiento anticipado de los recursos de la salud. Volverán los “septiembres negros” del Seguro Social", indicó.

El artículo, sin embargo, fue defendido por el presidente Gustavo Petro: "Van repitiendo una u otra vez, para instalar en la mente de las personas que es "orangután" el que se les pague rápido a las clínicas, hospitales y consultorios por sus servicios prestados", escribió.



Y agregó: "Olvidan que hoy se paga con dinero público por anticipado hasta un 100 % del servicio sin auditoría alguna a clínicas privadas si estas son propiedad del mismo dueño de la EPS. Es así como se han robado la salud hoy, dejando una deuda de más de 23 billones a los hospitales que no son de su propiedad".

Por su parte, el director de la Adres, Félix León Martínez, esclareció las dudas frente a las funciones y responsabilidades de la entidad afirmando que “esto no va a ser ningún Seguro Social, no sé de dónde salen semejantes apreciaciones, la Adres va a ser el pagador único del sistema como hizo Corea del Sur para todos los prestadores privados, pero no va a auditar las cuentas ni va a ordenar los servicios, solo es el banco, el pagador. Las gestoras van a llevar a los pacientes por los hospitales y clínicas privadas, van a recibir las cuentas, esas cuentas van a llegar a Adres y a la gestora, la gestora va a auditar, Adres no, además no necesita 30 mil personas, eso fue inicialmente antes de pasar por comisión Séptima de Cámara”.

