La siguiente ‘jugadita’ de Macías / En secreto

El polémico expresidente del Congreso Ernesto Macías está escribiendo un libro, el cual se titularía Crónicas de un bachiller. El texto, que estaría saliendo en septiembre próximo, cuenta varios episodios de su vida y su controversial paso por la presidencia del Senado. Por esta razón, el congresista decidió incluirle un capítulo que cerrará la obra y que se llamará ‘La jugadita’, en alusión a su recordada frase “esa es mi última jugadita como presidente”, pronunciada alrededor de la supuesta estrategia para sabotear la intervención de los opositores, el 20 de julio.

Recursos para el fútbol femenino

Esta semana, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, recibió llamadas de tres importantes empresas del país, entre ellas un banco y otra una constructora, interesadas en patrocinar la liga femenina de fútbol profesional, la cual está dando sus primeros pasos. En los próximos días se sentará con los interesados para evaluar las propuestas. Un año de esta liga vale más de $ 60.000 millones y la idea es tener un patrocinador que la financie, al menos, en el mediano plazo.

Justicia digital

La digitalización de la justicia es un tema en el que se están dando grandes pasos. Entre ellos, un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que busca financiar este esfuerzo y que ya está listo para desembolsar. Se está hablando de tener el expediente electrónico y la modernización de software y hardware.

Vibrantes minutos viendo a Egan

Duque vio el triunfo de Egan el viernes en un restaurante del centro de Bogotá. Foto: Presidencia

El viernes, en medio de su apretada agenda, el presidente Iván Duque se tomó unos minutos para ver la victoria del ciclista colombiano Egan Bernal, quien ese día alcanzó el liderato del Tour de Francia. Duque, junto con sus más cercanos colaboradores, entró a un restaurante de ‘corrientazos’ ubicado en el centro de Bogotá, donde no se perdió detalle del triunfo del corredor de Cundinamarca.

Unidos por una ley

Tres partidos políticos –uno de gobierno, otro independiente y uno opositor– radicaron esta semana, por separado, tres proyectos de ley que buscan el mismo propósito: que las empresas les paguen a contratistas y proveedores en plazos justos. El senador Álvaro Uribe (Centro Democrático) y los representantes a la Cámara César Lorduy (Cambio Radical) y Mauricio Toro (‘verde’) coincidieron en presentar la misma propuesta, la cual, por técnica legislativa, tendrá que unirse en una sola que, al parecer, pondrá a los tres sectores a remar para el mismo lado.

De La Modelo a Cespo

Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos en 2014 y condenado por interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, fue trasladado de prisión. Prieto estaba purgando su pena en La Modelo y hace algunas semanas fue llevado al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el norte de Bogotá. Según su defensa, en este lugar terminará de pagar lo que le resta de los 62 meses a los que fue condenado. Ahora, uno de sus compañeros en Cespo será el general (r) Miguel Maza Márquez.

Apoyo a Miguel Uribe no les gustó a todos

En el acto de respaldo del uribismo al candidato a la Alcaldía de Bogotá Miguel Uribe, en el cual le entregaron el coaval del partido, causó extrañeza que no estuviera el representante Edward Rodríguez, el aspirante a la Cámara por la capital más votado del Centro Democrático (CD) en las pasadas legislativas. La razón es que el congresista no estuvo de acuerdo con la forma como le retiraron el respaldo a Ángela Garzón, quien inicialmente era la apuesta del CD. Rodríguez dijo que no cree en la nueva apuesta del uribismo.

¿De dónde venían las armas de un GAO en Arauca?

Esta semana se desmovilizaron 12 miembros de un grupo armado organizado (GAO), en Arauca. Entre quienes se entregaron había dos menores de edad y dos venezolanos. Pero lo que más llamó la atención de las autoridades fue que entre el armamento que entregaron estas personas había dos fusiles Fall marcados con el escudo de las Fuerzas Militares de Venezuela y cerca de 500 cartuchos calibre 5.56 de la marca venezolana Cavín. Ahora, varios se preguntan ¿cómo llegó este armamento a esas manos?

La frustración de Duque

En el acto de condecoración al nobel de literatura Mario Vargas Llosa, el pasado miércoles, el presidente Iván Duque narró una anécdota que se robó los aplausos y las risas de los asistentes. Dijo que hasta el año pasado, Vargas Llosa le había solucionado una gran frustración. Hace más de 15 años –contó Duque– compró su obra sobre Sebastián Salazar Bondy, un poeta y escritor peruano, y que fue a la Feria del Libro con la esperanza de que su autor se la firmara, pero fue tanto el “tumulto” que no logró su cometido. Duque afirmó que, “con rabia”, cogió un marcador y él mismo le puso: “para Iván, con aprecio, Mario Vargas Llosa”. Solo hasta el año pasado, cuando el nobel vino a Bogotá, le llevó otro libro suyo, La llamada de la tribu, y logró la firma. “Ya quedó legitimado”, dijo Duque al finalizar.



