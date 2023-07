El exsenador Gustavo Bolívar, uno de los mayores escuderos del presidente Gustavo Petro, hizo una curiosa propuesta en su cuenta de Twitter en la que mencionó a la periodista Mabel Lara y a la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco.



Bolívar, quien suena como uno de los nombres fuertes del Pacto Histórico para ir por la alcaldía de Bogotá, planteó un escenario que, según él, sería “terrible” para algunas personas del departamento.



"Voy a decir algo TERRIBLE: Margarita Rosa de Francisco a la Alcaldía de Cali. Mabel Lara a la gobernación del Valle. O viceversa", dijo y luego agregó: "TERRIBLE para quienes han saqueado a esa ciudad y a ese departamento durante décadas".



Si bien no hubo respuesta por parte Lara al trino, hay que recordar que meses atrás ya aclaró que no se encontraba realizando ninguna campaña.



"Muy generosos los que creen que puedo sumar al liderazgo de mi ciudad; sin embargo, es el momento de aclarar que NO PERTENEZCO a ningún movimiento o partido político, ni estoy en ninguna campaña", escribió en su Twitter el pasado 15 de mayo.



Mabel Lara ya incursionó con la política durante las pasadas elecciones regionales, comicios en los que se lanzó al Senado por el Nuevo Liberalismo, pero no alcanzó el umbral para quedarse con una curul.

REDACCIÓN POLÍTICA

