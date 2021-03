Como siempre, listo para responder: Fajardo tras decisión de Fiscalía

Sergio Fajardo, aspirante presidencial y exgobernador de Antioquia 2012-2015, se pronunció en la mañana de este miércoles frente a la decisión de la Fiscalía de imputarle cargos por presuntas irregularidades en un contrato de sustitución de deuda que suscribió en 2013 el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A.



En su cuenta de Twitter, Fajardo señaló que está listo para responder por sus actuaciones.



Y agregó que le pedirá formalmente al fiscal general, Francisco Barbosa, que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación.



"En espera que la FGN me cite para entender la imputación. Como siempre, listo para responder por mis actuaciones, pero pediré formalmente al Fiscal General que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación".



En espera que la FGN me cite para entender la imputación. Como siempre, listo para responder por mis actuaciones, pero pediré formalmente al Fiscal General que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 31, 2021

Las reacciones tras la decisión han sido, en su mayoría, de rechazo en diversos sectores políticos.



En algunos sectores de la oposición han cuestionado esta decisión, en comienzos de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2022.



Gustavo Petro, senador de la Colombia Humana, sentenció que "no suena bien que a meses de una elección presidencial la Fiscalía meta mano. La sustentación de la acusación debe ser mirada a profundidad por todos los abogados y abogadas demócratas del país".



Con esto concuerda María José Pizarro, representante de la Lista de la Decencia, quien rechazó la imputación de cargos hecha por la Fiscalía contra Fajardo y señaló que "una Fiscalía politizada está enviando mensajes a los electores".



Por su parte, el representante del Centro Democrático Gabriel Santos advirtió en La W que, a pesar de sus diferencias políticas con Fajardo, "es una locura imponer un estándar legal, como la volatilidad de la moneda, que no existe en ninguna parte del mundo" y le pidió al ente acusador que rectifique esa medida.



Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá y exsenador, sentenció que "es absurda la imputación a Sergio Fajardo. Se trata de una ignorancia preocupante por parte de la Fiscalía o de un acción con intención política en medio del inicio de la campaña. En este último caso, demostraría el miedo que le tienen al centro".

Es absurda la imputación a Sergio Fajardo. Se trata de una ignorancia preocupante por parte de la Fiscalía o de un acción con intención política en medio del inicio de la campaña. En este último caso demostraría el miedo que le tienen al centro. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 31, 2021

Esta imputación afecta en cierta medida a la coalición de centroizquierda, denominada Coalición de la Esperanza, que busca un programa en conjunto para que su candidato llegue a la Casa de Nariño. Entre sus miembros están Carlos R. González, Sergio Fajardo, Angélica Lozano y Juan F. Cristo, Antonio Sanguino, Humberto de la Calle, Ángela M. Robledo, Jorge E. Robledo, Juan M. Galán e Iván Marulanda.

Atrás: Carlos R. González, Sergio Fajardo, Angélica Lozano y Juan F. Cristo. Al frente: Antonio Sanguino, Humberto de la Calle, Ángela M. Robledo, Jorge E. Robledo, Juan M. Galán e Iván Marulanda. Foto: @sergio_fajardo

Fajardo, quien también fue candidato presidencial para las elecciones de 2018, tiene una intención de voto del 12 por ciento, según la Gran Encuesta Nacional realizada entre el 10 y el 23 de marzo por el Centro Nacional de Consultoría.



Por su parte, el senador Petro sacó una intención del voto del 23 por ciento y en tercer lugar está la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con el 9 por ciento.



