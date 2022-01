Ya quedaron conformadas las listas al Congreso de la República para las próximas elecciones de 2022, y un nuevo escenario permea la política colombiana. Varias representantes afrocolombianas están hoy al frente de la disputa electoral tanto por la presidencia como por el Legislativo.



(Puede leer: Petro: Margarita Cabello 'convirtió la Procuraduría en fortín político')

“Número 1: Una mujer negra, del Pacífico colombiano. Defensora de la libre empresa, libertad de expresión y opinión, derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo y el rechazo a los autoritarismos. Mábel Lara asume la responsabilidad del futuro colombiano”, escribió el precandidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, luego de que la periodista anunció que se estrenaría en la política junto con el partido que fundó el fallecido Luis Carlos Galán.



“Esa es la premisa, desde las regiones representando al país. Muchas de nosotras no tendríamos oportunidad de ser opción de poder sin esta propuesta de lista cerrada y cremallera. Usted no elige a una sola persona, nos elige como equipo para la gente”, expresó Mábel Lara durante su campaña alrededor del país.



Asimismo, también a través de la lista del Nuevo Liberalismo llega Yolanda Perea, una reconocida líder y defensora de derechos humanos afro que ha trabajado por las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Perea es integrante de la Mesa Nacional Efectiva de Víctimas, la Ruta Pacífica de Mujeres y el Comité Nacional de Paz.



(Puede consultar: Las tres críticas que hizo Corte IDH sobre cumplimiento del fallo de Petro)

Facebook Twitter Linkedin

Mabel Lara será la número uno en la lista del Senado del Nuevo Liberalismo. Foto: Twitter

“Estoy aquí porque esto nos permite una rejuntancia desde esa periferia excluida, desconocida, pero también porque una mujer joven, igual a ustedes, de a pie, tenga la oportunidad de representar a nuestros territorios. Esa periferia olvidada”, expresa Perea.



Además, asegura que la posibilidad de ocupar una curul en el Congreso es “igualdad de poder colocar la voz en ese restablecimiento de derechos. Poder llevar esa rejuntancia territorial más allá, donde todos y todas tengamos una voz conjunta” afirma la líder social.



Sin embargo, el Nuevo Liberalismo no es el único partido que se la juega por una cabeza de lista con una mujer afro. El partido de ‘la U’ también puso como su cabeza de lista al Senado a la campeona mundial y medallista Olímpica Caterine Ibargüen.



“Atleta colombiana, medallista olímpica, una representación viva del empuje y la perseverancia. Una mujer que cuenta con experiencia para ser una lideresa de grandes cambios, pues ha sorteado aquellos obstáculos que pronto dejarán de serlo para quienes siguen y seguirán sus pasos”, expresó el partido sobre la candidatura de Ibargüen.



(También: Citan a Procuradora al Congreso para explicar los 1.208 cargos)



Patricia Muñoz, directora de la maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que la participación de las mujeres en la política electoral colombiana no es distante del panorama latinoamericano o mundial. Es decir, es un ámbito con múltiples barreras y dificultades para acceder con éxito a cargos tanto en la Rama Ejecutiva como en la Legislativa y la Judicial.



“Ello es producto de una serie de barreras que se perpetúan con el tiempo, las cuales han comenzado a ser trabajadas, pero cambian de manera muy lenta. La política tiene muchos rasgos que favorecen la participación de los hombres por razones culturales o patriarcales, en donde se imponen unas conductas masculinas en el campo de la política electoral”, dice.



Por otro lado, si bien existen varias precandidaturas de mujeres afros al Congreso, cabe destacar que la única mujer afro aspirante a las elecciones presidenciales es Francia Márquez.

Facebook Twitter Linkedin

Francia Márquez lanzó su candidatura presidencial junto al Pacto Histórico. Foto: Twitter: @RoyBarreras

Sin embargo, su camino a través del Pacto Histórico ha estado lleno de varias discrepancias con la colectividad. La disputa comenzó porque el colegio electoral del Pacto Histórico no cumplió con los acuerdos, en materia étnica, para la conformación de la lista al Senado de dicha colectividad.



Como Márquez le explicó a EL TIEMPO, el acuerdo consistía en que cada cinco renglones de la lista al Senado, en los primeros 30 puestos, serían étnicos. Por lo tanto, desde el movimiento Soy Porque Somos, el cual impulsa la precandidatura de Francia, le corresponderían el puesto 11 y el puesto 26. Sin embargo, los puestos asignados fueron el 27 y el 30.



Por ahora, Vicenta Moreno y Carlos Rosero, las opciones afros al Congreso de Soy Porque Somos, renunciaron a la lista del Pacto Histórico luego de no quedar en una posición viable.



(Vea: Reforma de la Procuraduría no pasó examen de la Corte IDH)



Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, agrega que, en la mayoría de ocasiones, los espacios en donde se mueve la política han sido masculinos. “Si es en Bogotá, se mueve en los clubes y con el whisky después de las reuniones. Si es en el sector rural, se mueve en las canchas de tejo. Las mujeres no están en estos espacios porque tienen unas responsabilidades de cuidado que no abandonan”, expresa.



Muñoz reconoce que si bien las condiciones de acceso de la mujer a ciertos niveles de equidad están cambiando, cambian muy lentamente, como se ha visto, por ejemplo, en el plano social y el económico. “Muy a pesar de que las mujeres han tenido mayor acceso a los niveles educativos, la llegada de las mujeres a los cargos de dirección, en el campo laboral, ha sido lenta”, afirma.



“Yo soy una mujer, soy una mujer afrodescendiente, y creo que con poner en discusión y decisión del país nuestra candidatura, ya es una razón de cómo incidimos en la práctica para despatriarcalizar la política”, dijo Francia Márquez, quien está por decidir con su movimiento si continúan o no en el Pacto Histórico.



El país asistirá en 2022 a un panorama electoral en el que fuerzas políticas alternativas, que tal vez antes no tenían mucho peso, hoy comienzan a ganar mayor espacio tanto en el electorado como en las encuestas.



Para Márquez, por ejemplo, su precandidatura significa que la gente pueda pensar la política de otras formas, “desde abajo; sobre todo, que las mayorías puedan creer que el poder está en ellos y no en la élite privilegiada, en los hombres blancos privilegiados; sino que el poder está en las calles, en la gente, en las zonas populares, los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, las mujeres. Yo creo que es una oportunidad para transgredir la política y profundizar la concepción de democracia en el país”.

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

En otras noticias de Política

- Colombia registró 92 masacres durante 2021, asegura Indepaz



- Participación en internet en temas políticos se redujo un 50 % en 2021



- 'Yo no elegí la guerra que me tocó vivir': Jorge Rodrigo Tovar