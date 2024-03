'La política enfermó mi vida': Rodolfo Hernández reaparece tras revelar que padece cáncer

Mediante dos videos compartidos en su cuenta de X, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández apareció ante la luz pública, tras ser condenado el pasado 14 de marzo por el escándalo de corrupción en la contratación con Vitalogic, en Bucaramanga.

Según el juez décimo penal del circuito, existen suficientes pruebas para sustentar que Hernández y su hijo Luis Carlos estaban interesados en beneficiar a un contratista específico para la recolección de basuras en la capital de Santander. Sin embargo, el excandidato presidencial no será privado de la libertad.

Hernández dio a conocer su padecimiento durante sus declaraciones en la audiencia de terminación de pruebas y alegatos finales por el escándalo Vitalogic.

"Mi alma está limpia. Mi corazón en paz. No estoy obligado a probar lo imposible. Lo que nunca sucedió. Yo creo que con esto termino mi intervención no sin antes, señor juez, agradecer, no solamente a usted sino a todos los miembros del estrado. Gracias, atendieron mi llamado de que el médico me atendiera. Tengo cáncer terminal, (llora) gracias por haber dejado que me atendiera. De todo pensaba, menos terminar procesado por cosas que yo no hice", confesó entre lágrimas.

Hernández se pronuncia desde el juicio

Yo no le tengo miedo a la política que enfrentó mi cuerpo, yo le tengo miedo es a lo que hacen los políticos en contra de la gente

En el clip divulgado este miércoles 27 de marzo, Hernández agradeció a todos los colombianos que le han mandado muestras de apoyo tras conocerse su enfermedad: "Eso me llena el alma, eso me ayuda a enfrentar lo que venga sin ningún miedo", dijo.

Y continuó: "Yo no le tengo miedo a la política que enfrentó mi cuerpo, yo le tengo miedo es a lo que hacen los políticos en contra de la gente".

También, señaló que entró a la política porque "creía que podía cambiar las cosas", pero se enfrentó a otra realidad: "Desde el primer día que llegué a la alcaldía, me di cuenta de toda la burocracia y la politiquería que arman los políticos para no dejar que se hagan las cosas", y argumentó que a esas personas solo les interesaba su bien particular.

¡Aún tengo la vida! pic.twitter.com/Pn569DdW6A — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) March 27, 2024

"Aquí estoy, luchando contra mi enfermedad y para decir, como dice el poeta Miguel Hernández, porque soy como el árbol talado que retoña, aún tengo la vida", señaló.

En otro clip, enfatizó en que "nunca tuvo interés en la celebración de ningún contrato. Mi único interés era que se hiciera la obra que iba a solucionar el problema de las basuras de Bucaramanga".

También, indicó que dicho problema llevaba sin solucionarse durante 14 años, ya van 21 años y todavía no se ha resuelto. "Los terceros que yo quería favorecer eran los miles de bumangueses que fueron estafados por los políticos de Bucaramanga por 14 años", aseveró.

Incluso, aseguró que no le robó "ni uncentavo al erario público, todo lo demás son especulaciones".

Hernández terminó diciendo: "No me estoy escusando, estoy ejerciendo mi derecho humano a defenderme".

¡A mi me defiende la constitución política de Colombia! pic.twitter.com/T4WYg9LB3y — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) March 27, 2024

