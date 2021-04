La polémica que rodea a la senadora Ruby Chagüi

Una serie de opiniones que emitió tras la expedición por parte del Gobierno del decreto que pavimentó el camino para el regreso de la aspersión aérea con glifosato, tienen este viernes a la senadora del Centro Democrático Ruby Chagüi en el ojo del huracán.

“Reactivar la aspersión aérea por precisión para reducir la coca en el país, es una decisión acertada del Gobierno Nacional, que cumple, además, con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional controlando el riesgo para la salud y el medio ambiente”, declaró la senadora uribista luego de conocerse el decreto.



Si bien toda la bancada del Centro Democrático apoyó este decreto, que permite en un futuro cercano el regreso de la fumigación con glifosato, las críticas de algunos sectores se fueron contra la senadora Chagüi, luego de publicarse una investigación del portal Cuestión Pública, que encontró que la congresista es esposa de Nicolás Saade, representante legal de Bayer, empresa propietaria de Monsanto.



(Vea también: John Milton, el senador que quiere ser presidente con los cristianos)Monsanto es uno de los grandes proveedores en el mundo de RoundUp, el glifosato que se usó en Colombia para erradicar cultivos de coca en aspersiones aéreas desde el gobierno de Álvaro Uribe durante el Plan Colombia.

El portal cuestiona en su publicación la posición pública de la senadora frente al tema, a pesar de sus “intereses privados”.



No obstante, más allá de los cuestionamientos que se han hecho, hay que aclarar que en este caso, desde el punto de vista legal, Chagüi no ha incurrido en algún conflicto de interés, pues el decreto que fue emitido sobre la fumigación aérea con glifosato fue elaborado por el Gobierno y no tuvo ninguna participación del Congreso de la República.



Por tanto, según fuentes jurídicas del Legislativo consultadas por este diario, los cuestionamientos en este caso podrían ser de tipo moral más no habría alguna falta disciplinaria.



Aunque el decreto conocido esta semana establece cómo funcionaría la aspersión aérea con glifosato de narcocultivos en el país, aún faltan varios pasos para el regreso efectivo de la fumigación.



Por ejemplo, aún falta un requisito impuesto por la Corte: un concepto de los riesgos ambientales, que debe dar la Anla, que debe aprobar la modificación del plan de manejo ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato.



