La pelea entre Farc y Leopoldo López

Este miércoles se dio un rifirrafe en redes sociales entre el partido Farc, conformado por miembros de la extinta guerrilla, y el opositor venezolano, Leopoldo López por el encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe y López.

La pelea se dio luego de que el venezolano, quien llegó al país el 10 de diciembre para reunirse con representantes del Ejecutivo y otros líderes políticos para fortalecer un “frente internacional” que permita sacar del poder al presidente de su país, Nicolás Maduro, publicó una fotografía de su encuentro con el exsenador uribista.



(En contexto: Así fue el encuentro de Álvaro Uribe con Leopoldo López en el Ubérrimo)



En el trino López aseguró: "Reunidos con @AlvaroUribeVel , un buen amigo de la lucha por la libertad de Venezuela. Hablamos sobre la necesidad urgente de salir de la dictadura para poner fin al sufrimiento de nuestro pueblo que hoy llora por la muerte de hombres, mujeres y niños inocentes en Güiria".

Reunidos con @AlvaroUribeVel, un buen amigo de la lucha por la libertad de Venezuela.



Hablamos sobre la necesidad urgente de salir de la dictadura para poner fin al sufrimiento de nuestro pueblo que hoy llora por la muerte de hombres, mujeres y niños inocentes en Güiria pic.twitter.com/GoYf5wRFct — Leopoldo López (@leopoldolopez) December 15, 2020

Tras ello, desde su cuenta oficial en Twitter, el partido Farc trinó: "El golpista venezolano Leopoldo López fue hasta El Ubérrimo a reunirse con Uribe, estamos en los 90".



López respondió a este trino y señaló que "No, en los 90 los guerrilleros de la Farc no tenían presencia en Venezuela, tampoco los del Eln; en cambio hoy sí la tienen".



(Puede leer: El debate que se reabrió por invitado al programa del presidente Duque)



"No, en los 90 los guerrilleros de la Farc no tenían presencia en Venezuela, tampoco los del Eln; en cambio hoy sí la tienen y bajo la protección de la dictadura aterrorizan a nuestro pueblo. Pero sépanlo: se les va a acabar su reino del terror y van a salir de nuestro país!", trinó.

No, en los 90 los guerrilleros de la FARC no tenían presencia en Venezuela, tampoco los del ELN; en cambio hoy sí la tienen y bajo la protección de la dictadura aterrorizan a nuestro pueblo.



Pero sépanlo: se les va a acabar su reino del terror y van a salir de nuestro país! https://t.co/Lj0r1qT75v — Leopoldo López (@leopoldolopez) December 16, 2020

El hecho no quedó ahí y el partido Farc le respondió en un nuevo trino: "No ha pasado un día desde que se conociera sobre dicha reunión y ya está repitiendo las mismas mentiras al pie de la letra. ¿Será que también es su mentor? Siempre usando un "enemigo" para tapar otros hechos, debería más bien explicar lo que se dice sobre esta narcoavioneta".

No ha pasado un día desde que se conociera sobre dicha reunión y ya está repitiendo las mismas mentiras al pie de la letra. ¿Será que también es su mentor? Siempre usando un "enemigo" para tapar otros hechos, debería más bien explicar lo que se dice sobre esta narcoavioneta. https://t.co/UNcIjwsQbh pic.twitter.com/1nUXswua9y — FARC #PorLaVidaYPorLaPaz 🕊 (@PartidoFARC) December 16, 2020

