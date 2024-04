La pelea entre Carolina Corcho, Humberto de La Calle y Jennifer Pedraza por supuestos desvíos de dineros de las EPS

Una intensa discusión se vivió en redes sociales entre la exministra de Salud, Carolina Corcho, y los congresistas Humberto de La Calle y Jennifer Pedraza. El motivo de la discordia fue la investigación preliminar de la Contraloría que señala que entre 2020 y 2021 al menos 18 EPS desviaron cerca de $9 billones de pesos.

Fue Corcho quien, a través de su cuenta de X, citó a varios políticos que, según ella, han defendido el manejo privado de los recursos públicos. "Nos gustaría saber ¿Qué opinan de lo informado por la Contraloría General de la Republica en donde las EPS habrían desviado 9 billones de pesos de recursos de los colombianos, solo durante la época de la pandemia? Atenta a sus reflexiones", escribió.

Las respuestas contra la exministra no se hicieron esperar. Primero fue Pedraza, quien afirmó estar de acuerdo con que la ADRES gire directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) los recursos.

"Dra. Corcho, nunca he defendido el manejo privado de los recursos de la salud, siempre he estado de acuerdo con el giro directo. No hay ni una intervención mía que usted pueda encontrar defendiendo la intermediación financiera", comentó.

Luego, subrayó que "me parece de la mayor gravedad ese informe, espero a que salga completo para pronunciarme. Incluso antes de él, ya estaba convencida de la necesidad de eliminar la intermediación financiera del dinero de la salud a cargo de los privados".

Posteriormente, y en un extenso mensaje, vino la respuesta de De La Calle. Si bien señaló que no puede haber impunidad ante el mal manejo de recursos públicos, recordó que se trata de un informe preliminar que debe ser continuar su investigación.

Tras lo anterior empezaron los dardos a Corcho: "La forma como usted afronta el tema pretende producir dos efectos: utilizar esta situación preliminar en beneficio de sus argumentaciones e introducir dudas sobre personas que han manifestado objeciones a sus ideas. Usted tiene el gran mérito de haber trabajado en las deficiencias del sistema, pero en esta polémica ha acudido a las insinuaciones, generalizaciones y sofismas".

Asimismo, indicó que la responsabilidad de la situación actual (hundimiento de la reforma de la salud e intervención a las EPS) puede atribuirse en gran parte a la labor de Corcho mientras trabajó en el Ejecutivo.

"Usted tiene una enorme responsabilidad en la lamentable situación actual. Por acción, porque sacrificó la discusión tranquila en beneficio de sus ideas preconcebidas, y por omisión. Si ahora el Ministro Jaramillo ordena el giro directo por decreto, ¿por qué no lo hizo usted antes? Porque cayó en la ilusión maximalista desechando logros que tenía a la vuelta de la esquina. Usted sabe que hubo un momento en que el giro directo fue aceptado en el Congreso", sentenció.

"Es el Senado de la República quien tiene la responsabilidad de superar la crisis del sistema de fondo. Y lo invito a que revise si del otro lado de la mesa de concertación del gobierno ha habido generosidad, si no han sido obtusos en obstinarse en que todo debe seguir igual ( pero con distinto nombre), contra toda evidencia de la necesidad de un cambio", contestó Corcho.

