La pelea en Twitter entre Benedetti y un joven concejal de Bogotá

Un duro cruce de trinos se dio este domingo entre el senador Armando Benedetti y el concejal de Bogotá por el partido Verde, Julián Rodríguez Sastoque, quien aseguró que Benedetti gastó más de mil millones en su última campaña al Senado y las empresas de su familia superan los 55 mil millones de pesos en activos.



Así lo advirtió el concejal más joven que tiene la capital (tenía 23 años en 2019 cuando fue elegido) en un trino: "Las empresas lideradas por la familia Benedetti superan los 55 mil millones de pesos en activos según @cuestion_p. En su última campaña al Senado gastó más de mil millones. Sesiona desde la comodidad de su lujosa y exclusiva casa comiendo palomitas. ¡Demagogo y descarado!".



Junto al texto publicó dos fotografías. En una está un trino de Benedetti que dice: "Todo lo que es bueno para los ricos nunca es bueno para los pobres. Y si Petro no es bueno para los ricos quiere decir que es bueno para los pobres". Y la otra es una tabla con los valores de los activos de las que serían las empresas de la familia del senador.



Tras ello, el parlamentario le respondió le lanzó una propuesta al concejal: "Si lo que usted está aseverando es verdad yo mañana renuncio al Senado y si es mentira usted renuncia mañana a su curul".



"¡@ElJuliSastoque, el estúpido más joven de la galaxia! Si lo que usted está aseverando es verdad yo mañana renuncio al Senado y si es mentira usted renuncia mañana a su curul. Tiene media hora para aceptar el reto. Si quiere ponga a su jefe -Claudia López- a verificar", trinó Benedetti.

¡@ElJuliSastoque, el estúpido más joven de la galaxia! Si lo que usted está aseverando es verdad yo mañana renuncio al Senado y si es mentira usted renuncia mañana a su curul. Tiene media hora para aceptar el reto. Si quiere ponga a su jefe -Claudia López- a verificar. https://t.co/LtDJRwJ3ZT — Armando Benedetti (@AABenedetti) January 17, 2021

Tras ello, Sastoque le respondió que le parecía lamentable que el senador esté "invitando a retos cuál reality show".



"Lamentable que Colombia tenga un Senador de este nivel: insultando e invitando a retos cuál reality show. La información es pública: Investigación de @cuestion_p

y su reporte de campaña en Cuentas Claras. Y si renuncie, nos hace un favor. ¡Gracias!", trinó el joven.



Lamentable que Colombia tenga un Senador de este nivel: insultando e invitando a retos cuál reality show.



La información es pública: Investigación de @cuestion_p y su reporte de campaña en Cuentas Claras.



Y si renuncie, nos hace un favor. ¡Gracias!🙏🏼https://t.co/V1bfdnqbHI https://t.co/USXG8Pq66K pic.twitter.com/2lotsxjkx6 — Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) January 17, 2021

Benedetti no dejó el asunto ahí y siguió trinando. "@ElJuliSastoque NO aceptó el reto, ¿por qué? porque miente. Es un cobarde, calumniador, falso y un mentiroso que no tiene cómo sustentar lo que afirma".



A este nuevo trino le volvió a responder el concejal: "Tengo mucho que hacer a diferencia de usted que está en sus jugosas vacaciones de 3 meses (como en los últimos 20 años), como para aceptar "retos" patéticos de un politiquero inmaduro que cree que está en el kinder y no en el Senado".

Tengo mucho que hacer a diferencia de usted que está en sus jugosas vacaciones de 3 meses (como en los últimos 20 años), como para aceptar "retos" patéticos de un politiquero inmaduro que cree que está en el kinder y no en el Senado.



Respuesta y fuentes: https://t.co/XU2Di7OAP0 https://t.co/X5Ki68lYkk — Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) January 17, 2021

Benedetti nuevamente volvió a trinar: "El reto que cobardemente @ElJuliSastoque

rechazó era sobre su dignidad, su honra y su credibilidad. No tengo que explicarle que no tiene ninguna, ¿verdad?".



Ante las críticas, Sastoque se defendió: "¿Este sinvergüenza me va a venir a hablar de dignidad, honra y credibilidad con este prontuario?: - Presuntas chuzadas ilegales

- Investigado por la Corte Suprema de Justicia por Odebrecht y por un presunto desfalco al magisterio en Córdoba. - Ganó y Gobernó con Uribe. Siéntese".



¿Este sinvergüenza me va a venir a hablar de dignidad, honra y credibilidad con este prontuario?:



- Presuntas chuzadas ilegales

- Investigado por la Corte Suprema de Justicia por Odebrecht y por un presunto desfalco al magisterio en Córdoba.

- Ganó y Gobernó con Uribe



Siéntese https://t.co/lY2OyhcwUd — Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) January 17, 2021

