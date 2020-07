¿La pandemia pone en riesgo la democracia?

Diferentes organizaciones sociales identificaron los riesgos o afectaciones a los derechos y garantías democráticas, que se han registrado a causa de la pandemia. Además, hicieron un llamado para exigir la rendición de cuentas del Gobierno Nacional sobre la gestión de la pandemia y para exigir al Congreso un control político.



“Si bien, las medidas son apremiantes por el crecimiento del contagio, el Congreso de la República no puede renunciar a ejercer el poder del control político ni cerrar las posibilidades de convocar a un debate amplio y pluralista sobre la firma como se está regulando la vida social y política del país. No se puede eliminar el papel de los otros poderes públicos y menos marginar a la ciudadanía de participar en os asuntos que le conciernen directamente”, afirmaron las organizaciones.



A través de un comunicado, alertaron que el Congreso no ha usado de manera efectiva las potestades que le confiere la Constitución “ayudando a configurar un panorama hiperpresidencialista en el manejo de la pandemia”, lo que creen que podría afectar el equilibrio de poderes. Además, señalaron que el Congreso tardó demasiado tiempo en iniciar sus funcionales formales, lo que evito un control político a las decisiones del ejecutivo.



De la misma manera, consideran que el control político fue uno de los grandes afectados porque “el propio Congreso no discutió de manera rigurosa la declaración de la emergencia del presidente”, además de las limitaciones técnicas y por la “poca importancia que el Gobierno le dio a sus comparecencias ante el Congreso”.



Por tanto, señalaron que el Congreso hubiera dejado en cabeza del ejecutivo el manejo de la crisis sanitaria y social, y que se haya ocupado de tramitar proyectos de ley que se estaban gestionando en otras legislaturas y “prestó poca atención a propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones de la población”.



Finalmente, las organizaciones pidieron que el Congreso sesione para permitir el debate plural, que ejerza control político para garantizar el equilibrio de poderes y que elabore alternativas a las propuestas del Gobierno para enfrentar la pandemia.



Entre las organizaciones firmantes están Corfas, Cinep, Programa por la paz, Comisión Colombiana de Juristas, la MOE y la Casa de la Mujer.



