La nueva pelea de Petro y Fajardo

Una vez más, los excandidatos presidenciales Gustavo Petro y Sergio Fajardo mostraron sus diferencias, esta vez por los señalamientos al exgobernador de Antioquia y su relación con Hidroituango.



Hace unas semanas, la Contraloría General de la República anunció la imputación de cargos por las supuestas irregularidades cometidas en esta obra a varias personas, entre las cuales está Sergio Fajardo, quien también se desempeñó como alcalde de Medellín.

Según aseguró Petro a través de Twitter, Fajardo designó -en su momento- a Juan Felipe Gaviria como gerente de EPM, la empresa operadora de Hidroituango.



Gaviria, según el excandidato presidencial de izquierda, “venía de Conconcreto e Integral, Conconcreto es del GEA, Nicanor Restrepo fue miembro de su junta. Conconcreto es la constructora que con Camargo Correa, produjeron la catástrofe del tercer túnel de Hidroituango”.

Sergio, Juan Felipe Gaviria el gerente que ud nombró en EPM, venía de Conconcreto e Integral, Conconcreto es del GEA, Nicanor Restrepo fue miembro de su junta.



Conconcreto es la constructora que con Camargo Correa, produjeron la catástrofe del tercer túnel de Hidroituango https://t.co/DuWAJf121c — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 13, 2020

Fajardo salió a desmentir a Petro y dijo que sus acusaciones eran “falsas”.



“Las acusaciones de hoy de Gustavo Petro son falsas. Nunca le he entregado nada a nadie y menos a grupos empresariales. No lo he hecho y nunca lo haré”, afirmó Fajardo en Twitter, y agregó que responde por todas sus “actuaciones y por la labor de mi equipo ante la Junta de Hidroituango. Estoy orgulloso de haber trabajado con ellos. Nunca me he lavado las manos, ni salir a decir que soy una víctima”.

Las acusaciones de hoy de Gustavo Petro son falsas. Nunca le he entregado nada a nadie y menos a grupos empresariales. No lo he hecho y nunca lo haré. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) December 13, 2020

