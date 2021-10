La batalla por la Casa de Nariño también se libra en TikTok e Instagram

El riguroso economista Óscar Iván Zuluaga baila en TikTok, el analítico Alejandro Gaviria habla con un perro en Twitter. En los últimos días se volvió paisaje ver a los candidatos a las elecciones presidenciales de 2022 aparecer en escenarios sorprendentes: un 'reel' de Instagram explicando sus propuestas, un programa de YouTube hablando con el público e, incluso, memes que ellos mismos difunden por sus redes sociales.



Las plataformas digitales se están convirtiendo en una herramienta para llegar al electorado. De hecho, según los resultados de la Gran Encuesta Nacional sobre Jóvenes realizada este año por la Universidad del Rosario y EL TIEMPO, el 51 % de las personas entre los 18 y los 32 años coinciden en posicionar las redes como la institución en la que más confían.



El Dane estima que en el país hay más de 10,9 millones de jóvenes, de los cuales gran parte está habilitada para sufragar el próximo año. Por tal razón, los políticos han buscado cómo conectar con ellos a toda costa.



“Hay un desespero muy fuerte de los candidatos tratando de llegar a un público nuevo que va a votar en Colombia, un público que no es el de la política tradicional y que la movilización social develó, no solo son los jóvenes universitarios sino los jóvenes nini —ni estudian ni trabajan—, quienes tienen una forma diferente de consumir medios y se informan de manera distinta a cómo lo hacen las personas mayores”, le dijo a EL TIEMPO Nestor Julián Restrepo, director de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Eafit.

Óscar Iván Zuluaga

Óscar Iván Zuluaga es un claro ejemplo de esta nueva estrategia de comunicación. El precandidato del partido Centro Democrático es protagonista en la cuenta de TikTok de su hija Juliana, de 26 años, en la que aparece bailando y bromeando.



Aunque Restrepo asegura que el político “ha hecho cosas muy interesantes en redes acompañado de los senadores”, cree que “no conecta con los jóvenes porque sigue hablando de un concepto de la seguridad democrática que un muchacho de ahora no entiende”.



Según el candidato uribista, con su campaña en TikTok y demás redes sociales en las que ha presentado un formato en video, buscan precisamente eso. Según le dijo a EL TIEMPO “la idea ha sido producir contenido que muestre una faceta humana mía, para que la gente no tenga una visión de solo el político o el exministro sino de una persona con problemas, que sufre, que llora, que es alegre, que es humano, como cualquier otro”.



Por su parte, el experto cree que cada candidato debe buscar el formato que más le funcione. “Falta el exámen de conciencia para decir si esta herramienta sí le sirve a determinado político. ¿Zuluaga tiene necesariamente que conectarse de esa forma con los jóvenes? La herramienta se puede usar de una forma mucho más ajustada a la personalidad y a la forma de ser de cada candidato”.



No obstante, su hija y principal precursora de los videos del exministro de Hacienda en la red social china difiere, pues cuenta que su padre es un “mamagallista” y que en los videos desean que el electorado conozca cómo es él en su “interior y en la intimidad”. “Es increíble que la gente se quede con una imagen muy limitada de lo que es él como persona”, asegura.



Alejandro Gaviria

Otro ejemplo llamativo de lo que ha sido el uso de estas plataformas digitales rumbo a los comicios es el del exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien anunció su candidatura por medio de un video de YouTube y no a través de los medios tradicionales, como suelen hacerlo algunos.



“Desde hace unas elecciones atrás los líderes políticos han entendido que tienen una vitrina propia para comunicar sin que su contenido pase por los filtros de un medio. Por lo tanto, privilegian sus propias redes, en las que no hay ningún tipo de edición y en las que el contacto es directo”, explica Alicia Peñaranda, asesora e influencer educadora de política.



Rufo tiene algo que decir. Feliz domingo #SomosFuerzaTransformadora pic.twitter.com/C8NFC5ZFU4 — Alejandro Gaviria (@agaviriau) September 26, 2021

El exrector de la Universidad de Los Andes asegura que su comunicación en redes no responde a una estrategia política sino que “se hace desde el corazón, de lo que uno siente en el momento, muy intuitivo”. Por eso, al lanzar su candidatura decidió usar un formato con el que asegura había tenido mucho éxito mientras era rector en la Universidad.



“Le había llegado a muchas personas de esa manera y no quería que el video fuera un típico video político, sino que contara una historia y una reflexión personal (...) buscaba un escenario más íntimo, más personal, no tanto del político, no era una audiencia pública ni un auditorio, sino un escenario parecido a los discursos que estaba dando en esa transición”, aseguró.

Rodolfo Hernández

Otro de los candidatos que ha pisado fuerte en este mundo digital es el exalcalde de Bucaramanga e ingeniero, Rodolfo Hernández, quien tiene un programa en YouTube llamado ‘Hable con el ingeniero’ en el cual se comunica semanalmente con sus seguidores y electorado.



“El mundo actual se está comunicando por redes sociales. Para bien o para mal, toda la comunicación tradicional que venía ocurriendo en el siglo pasado cambió dramáticamente. La campaña nuestra, reconociendo ese cambio y esos nuevos comportamientos, sobre todo de la juventud, ha decidido no ser indiferente a eso”, le dijo a este periódico el hombre que sorprendió en el mes de agosto al ubicarse tercero en la encuesta de Invamer.

Sobre por qué lo hace, ha indicado que es más “económico y seguro hacer campaña en redes que hacer manifestaciones físicas”, añadiendo que a través de un video logró llegarle a más de 5 millones de personas y que por redes sociales logrará que “más colombianos sepan que existo”.



Alicia Peñaranda asegura que los políticos que ejecutan de manera correcta la comunicación a través de redes son aquellos que lo hacen “de forma auténtica, real y honesta”. Por otro lado, indica que lo hacen mal “los que se dedican únicamente a hablar de política. Es decir, quienes no cuentan una historia”.

¿Se acaba la plaza pública?

Lo cierto es que la pandemia ha obligado a los candidatos a cambiar la estrategia y acudir más a las redes, pues la vieja usanza de estar en las plazas públicas cambia un poco. No obstante, Gustavo Petro, quien ha lanzado una fuerte campaña en redes y hasta cuenta de TikTok tiene, le dijo a ‘El País’, de España, que la plaza pública no se va a acabar.



“Ambas cosas se conectan, tanto la plaza pública virtual como la plaza pública presencial”, asegura Nestor Julián Restrepo. Él explica que la política en América Latina ha vuelto a la plaza pública, al trapo rojo, a los discursos.



Sin embargo, el factor diferencial en este momento es que la plaza pública se conecta con la plaza virtual, lo cual genera un auge, por ejemplo, en la fotografía con planos cerrados para que se vea mucha gente o el uso del dron para mostrar la cantidad de personas en determinado lugar.

Con la P de Patria, de Paz, de Pueblo. De Pacto. De Petro. pic.twitter.com/tJ2RzYid71 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2021

“Es un juego que en la campaña pasada se visualizó y lo hicieron dos campañas: la de Petro y la de Germán Vargas Lleras. Eso es un nuevo avance en las formas de hacer campañas en Colombia. La plaza pública sí aparece pero está acompañada de la plaza virtual, en donde el ciudadano se siente empoderado y siente que puede hablarle al político. Es un cara a cara que ha generado que la política se vuelva más interactiva”, asegura el experto.



Los precandidatos presidenciales no dejan de lado ninguna opción, aún más cuando necesitan del reconocimiento de la ciudadanía para lograr sus propósitos electorales. Oscar Iván Zuluaga, por ejemplo, está de acuerdo en que debe haber de todo, tanto virtualidad como contacto físico con la gente.



“No se puede dejar de lado lo importante que es mirar a los ojos a los ciudadanos, escucharlos de manera directa, eso es insustituible. Seguirá siendo clave en las campañas”, afirma Zuluaga.



De la línea de combinar ambas estrategias es Alejandro Gaviria, quien ya ha tenido algunos momentos de plaza pública en Medellín, Bucaramanga y Cali: “Yo le tenía miedo a la plaza pública, porque no era mi escenario, pero he descubierto de manera sorprendente que me he adaptado”, expresa.

Los candidatos aseguran que la plaza pública sigue tiendo mucha importancia. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Rodolfo Hernández, por el contrario, cree que la plaza pública es un tema que está “mandado a recoger”. Él argumenta que la efectividad de la comunicación a través de la convocatoria a plaza pública tiene unos costos muy grandes y la asistencia es relativamente poca para la inversión que requiere.



“Son comunicaciones que eran eficaces cuando no existían las redes sociales, ya la comunicación cambió para siempre —y añade sobre las manifestaciones públicas que — Eso tiene unos costos violentos y tiene unos riesgos muy grandes, de pandemia y de seguridad”.



Lo cierto, según los analistas, es que los medios digitales marcaron una nueva plaza pública donde el ciudadano se conecta con la política y tiene la capacidad de opinar, comunicar, acceder a información y hasta fabricarse su propia verdad.



“El próximo presidente de Colombia será aquél que lidere la comunicación digital —asegura Alicia Peñaranda— será aquél que sepa posicionar mejor su mensaje en redes sociales y sepa usarlas mejor para dar a conocer sus propuestas y escuchar a los ciudadanos”.



LAURA CAMILA VARGAS Y MARÍA ISABEL MORENO

REDACCIÓN DE POLÍTICA

@PoliticaET