Elecciones 2023: ¿por qué la mayoría de los jóvenes no sabe por quién votar el domingo?

A días de las elecciones regionales, la juventud colombiana aún no tiene claro por quién votar. Así quedó constatado en el Octavo Estudio de Percepción de Jóvenes, realizado por la Universidad del Rosario y la firma encuestadora Cifras y Conceptos, con apoyo de EL TIEMPO y la Fundación Hanns Seidel, la cual también reflejó que la orientación política de los jóvenes se estaría inclinando hacia la derecha.



La encuesta, hecha en 12 ciudades de diferentes regiones del país, a jóvenes de entre 18 y 32 años del 11 al 20 de octubre, que la indecisión de la juventud de cara a la jornada electoral supera el 60 por ciento en todos los cargos a elegir.



Al preguntarle a los encuestados si ya tienen decidido su voto para la gobernación de su departamento, el 62 por ciento dijo que no y el 38 por ciento que sí.



Situación que es muy similar en el voto para las alcaldías (65 por ciento no sabe), asambleas (70 por ciento de indecisión) concejos (72 por ciento) y juntas de administración local (79 por ciento).

La mayoría de los jóvenes saldrá a votar el domingo. Foto: El Tiempo

Estas dudas podrían tener relación con la desconfianza que tienen hoy los jóvenes hacia los partidos políticos, tema que también midió el estudio y arrojó que apenas el 14 por ciento de los jóvenes confían en ellos.



“Tienen un desprestigio importante con los jóvenes. Se debe trabajar el verdadero sentido de la política: todos somos políticos en la medida en que trabajamos por el bien común y pareciera -o así lo sienten los jóvenes- que quienes se dedican al ejercicio de la política obedecen a intereses particulares y no al bien común", sostuvo José Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario.

Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, en el foro: ¿Que piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia? Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO

Asimismo, la indeterminación coincide con el desconocimiento que hay en esta población sobre las funciones de los Concejos municipales, las Asambleas departamentales y las Juntas Administradoras Locales. En promedio, el 58 por ciento desconoce qué hacen, según la encuesta.



No obstante, un dato positivo es que a pesar de la indecisión el 69 por ciento respondió que saldrá a las urnas este fin de semana. Por su parte, un 29 por ciento contestó que no votará y un 2 por ciento aún no sabe.



En ese sentido, el estudio consultó a los jóvenes en qué perfil se fijan para escoger un alcalde. La mayoría respondió que en la experiencia política (38 por ciento), seguido por un líder social (30 por ciento), que sepa de temas sociales y de economía (27 por ciento) y que tenga preparación académica (26 por ciento).



Además, entre las principales propuestas que a los jóvenes les gustaría escuchar de los candidatos hay tres que destacan especialmente: apoyar el primer empleo, mejorar la seguridad y promover el emprendimiento.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA

Ficha técnica

Objetivo: Realizar la octava medición de jóvenes en Colombia para indagar por la percepción de lo que piensan, sienten y quieren, en el marco de la coyuntura

actual del país.



Persona natural o jurídica que lo encomendó y fuente de financiación: Universidad del Rosario



Persona jurídica que realizó el estudio: Cifras y Conceptos S.A.



Ámbito geográfico de estudio: La zona urbana de Medellín, Barranquilla, Bogotá, Montería, Quibdó, Pasto, San José de Cúcuta, Pereira, Bucaramanga, Cali, Arauca y San Andrés.



Población objetivo: Personas entre 18 y 32 años de edad residentes habituales de los municipios que conforman el ámbito geográfico de estudio.



Procedimiento utilizado para la selección de las unidades: Las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo probabilístico, por etapas, estratificado de marco de áreas. El marco de áreas corresponde al inventario cartográfico disponible, Fuente DANE con base en el último Censo Nacional de Población y las proyecciones de población a la fecha.

Tamaño de la muestra y margen de error 2001 encuestas, distribuidas en Bogotá: 572, Medellín: 238, Cali: 207, Barranquilla 155, Cúcuta: 126, Bucaramanga: 119, Montería: 108, Pereira: 107, Pasto: 102, Quibdó: 91, Arauca: 89, San Andrés: 87.



Margen de error: para el agregado de los municipios 4,6%, con una confiabilidad del 95% para fenómenos observados en la población con una frecuencia mínima del 20%. Fenómenos observados con una mayor frecuencia >25% tendrán un menor error en la estimación.



Universo representado: Se estima un universo de 4.320.000 jóvenes entre 18 y 32 años

Método de ponderación Los datos de la muestra se calibran a las estructuras poblacionales del universo de estudio utilizando las variables de zona geográfica, grupos etarios, sexo y nivel socioeconómico del hogar del entrevistado



Fechas de trabajo de campo: Del 02 al 20 de octubre de 2023

Técnica utilizada para la selección de la muestra: Encuesta presencial en hogares con cuestionario estructurado.

Número de encuestadores y supervisores: 65 encuestadores, 11 supervisores, 1 coordinador.



Gerente proyecto Yennifer Pérez

Estadístico Miguel Ángel León



Preguntas del formulario Ver formulario adjunto



Generalidades del proyecto



Supervisión de encuestadores Supervisión directa: 35,78% Re contacto: 12,79%

Etapas / actividades del proceso de investigación que, parcial o totalmente, haya

sido subcontratadas.



- Supervisión y aplicación de encuestas en campo.

Nota: Se contó con la participación de nuestros proveedores (aliados estratégicos de vinculación externa), los cuales han sido previamente capacitados y supervisados por el personal interno de la Firma.