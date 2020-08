La líder social Francia Márquez revela que buscará la Presidencia

Francia Márquez, una de las líderes sociales más influyentes y reconocidas del país, anunció en las últimas horas su deseo de aspirar a la Presidencia de Colombia. La dirigente argumentó que una de las razones que la llevan a buscar la Casa de Nariño es la desde allí trabajar por la defensa de la vida en momentos en que el país es sacudido por una escalada de masacres, especialmente de jóvenes.

La líder social y ambiental, quien en 2018 ganó el Premio Goldman, considerado el "Premio Nobel de medioambiente”, hizo la confesión durante una charla con Blu Radio.



(Puede leer: Francia Márquez fue elegida presidenta del Consejo Nacional de Paz)



“Lo que me lleva a decir quiero ser presidenta de este país tiene que ver con las relaciones de violencia sistemática y estructural que hemos vivido como pueblo, comunidades, como mujeres”, manifestó.

Lo que me lleva a decir quiero ser presidenta de este país tiene que ver con las relaciones de violencia sistemática y estructural FACEBOOK

TWITTER

Según Márquez, si bien lanza desde ya su nombre, no descarta una consulta que aglutine propuestas de diversos sectores políticos de centro izquierda.



(Lea también: Así va la carrera entre los aspirantes a la Presidencia en 2022)



Precisamente, hace un par de semanas, el excandidato a la presidencia por el Partido Liberal y exjefe del equipo negociador que logró el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, Humberto de la Calle, propuso buscar este camino.



Bajo el título ‘centroizquierda’, De la Calle propuso sumar las ideas individuales para que en caso de ganar, se gobierne de forma colectiva.



“La necesidad de construir una coalición que en el 2022 haga presencia con un programa compartido, construido de manera transparente y sin equívocos (…). Me refiero a esto: quienes integren la coalición van a gobernar colectivamente, dicho de frente y sin engaños. Y, por fin, y solo al fin, las reglas para seleccionar al candidato. Digamos que es una propuesta a la europea y no a la americana”, escribió.

La necesidad de construir una coalición que en el 2022 haga presencia con un programa compartido, construido de manera transparente y sin equívocos FACEBOOK

TWITTER

La propuesta de Humberto de la Calle de una consulta popular entre los candidatos de centroizquierda para llegar a un candidato único que enfrente a la derecha, ha sido saludada con beneplácito por varios lideres y dirigentes sociales.



“Yo creo que me ha llevado a tomar esta decisión ver todos los días asesinar líderes sociales”, explicó Francia Márquez.



Ella es una sobreviviente de esta racha de atentados. El pasado sábado 4 de mayo, integrantes de los consejos comunitarios de la población negra del Norte del Cauca sufrieron un ataque con granadas y armas de fuego cuando estaban reunidos en la finca La Trinidad, vereda Lomitas, municipio de Santander de Quilichao.



El hecho fue repelido por agentes encargados de la seguridad de algunos de los líderes, evitando lo que iba a ser una masacre.



(En otras noticias: Gobierno lanza campaña centrada en líderes sociales)



Los líderes y representantes de las comunidades estaban reunidos para planear las negociaciones pendientes con el gobierno nacional a raíz de su participación en la Minga reciente junto con indígenas y campesinos de la región, y donde deben acordarse las políticas y recursos estatales para beneficio de sus comunidades.



Allí se encontraban dirigentes del Movimiento de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales, entre ellos Francia Márquez.



Francia Márquez es del Cauca, desplazada de la violencia, afrodescendiente y defensora del medio ambiente. Por su lucha contra la minería ilegal en su departamento, el año pasado fue galardonada con el Premio Goldman.



Márquez ahora presenta su nombre con la ilusión de llegar a la Presidencia.

Otras noticias:

- Pastrana pide excluir a Margarita Cabello de terna a Procuraduría



- 'A partir de septiembre se puede viajar por carretera': Gobierno

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET