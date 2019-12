La 'jugadita' de Macías y otras polémicas políticas que deja el 2019

“Nos toca por obligación que ellos (la oposición) hablen después del Presidente… y entonces le pido a la comisión que acompañe al Presidente y los sacó de aquí… Esta es mi última 'jugadita' de presidente".



Esa fue una de las últimas frases del senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, como presidente del Congreso.

Esta afirmación, que la hizo el 20 de julio durante la instalación del Congreso, previa al discurso de la oposición, que estuvo a cargo del senador Jorge Robledo, como respuesta al discurso del presidente Iván Duque para darle inicio al nuevo año legislativo.



Robledo calificó esta acción como un "ataque a la libertad de expresión", pero Macías argumentó que cometió "un error, pero nunca he cometido delitos".



Esta 'jugadita' le costó que la Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario.

La polémica por fotos del Eln en la ONU

Un documento de 128 páginas entregado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que, según el Gobierno, traía evidencia de los nexos de Nicolás Maduro con grupos armados colombianos, como el Eln y las disidencias de las Farc, causó toda una polémica.



¿La razón? Dos de las imágenes utilizadas no correspondían a territorio venezolano. La primera, en la cual se ve a un grupo de niños acompañados por hombres armados con distintivos del Eln, correspondería en realidad a una zona del departamento del Cauca. Además, la fecha no correspondería.

El presidente Duque durante su discurso en la ONU. Foto: Presidencia

La segunda, que muestra una estructura de madera con marcas de la guerrilla y que según el documento era del departamento de Bolívar, en realidad fue tomada en el Catatumbo, según el fotógrafo la AFP que tomó la imagen.



Sin embargo, desde el Gobierno argumentaron que eran unas imágenes de referencia, pero, en todo caso, entregarían a la ONU una versión corregida.



El mismo Duque dijo que controversia había sido aclarada y que "más allá de la foto" lo que realmente importaba era la evidencia de los nexos de Maduro con esos grupos, pues muestra la ubicación de los cabecillas en Venezuela, de las pistas y rutas del narcotráfico, denuncias de ciudadanos venezolanos y las reuniones clandestinas que han tenido miembros de esas organizaciones criminales para planear actos delictivos hacia Colombia desde territorio venezolano.

¿De qué me hablas, viejo?

Uno de los momentos más polémicos del presidente Iván Duque en el año fue cuando un periodista le preguntó acerca de la muerte de un grupo de niños durante un bombardeo a las disidencias de las Farc.



Sin embargo, la respuesta del Presidente se volvió tendencia en redes sociales.



En un video quedó registrado cuando el comunicador de El Heraldo pregunta al jefe de Estado por el hecho, que causó la renuncia de Guillermo Botero como ministro de Defensa. Sin embargo, lo único que dijo el jefe de Estado fue: “¿de qué me hablas, viejo?”.

"#DeQuéMeHablasViejo" fue la respuesta del presidente Iván Duque a un periodista que le preguntó por el bombardeo de las Fuerzas Militares en el que murieron varios menores de edad. En este video quedó registrado el momento.



Más detalles ►https://t.co/xCIOXlWcpY pic.twitter.com/V142IRS4Up — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 7, 2019

El periodista, además, dijo que la Policía y cuerpos de seguridad de la presidencia lo retuvieron y lo golpearon.

La salida de Guillermo Botero

Uno de los golpes más duros para el Gobierno Nacional fue el debate de moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero. Durante la citación al entonces funcionario, que hizo el senador Roy Barreras, de 'la U', se dio a conocer que en un bombardeo contra las disidencias de las Farc en San Vicente del Caguán murieron, por lo menos, ocho menores de edad.



Esta denuncia provocó la renuncia de Botero, pues las cuentas en el Congreso de la República eran suficientes para que se convirtiera en el primer ministro que dejaba su cargo tras una votación de moción de censura.



"El día de hoy en reunión con el señor Presidente de la República para analizar la actual coyuntura política, se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de Ministro de Defensa Nacional", dijo Botero el miércoles 6 de noviembre.

La votación de las objeciones a la JEP

Uno de los temas más críticos que trató el Congreso de la República este año fueron las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



"Las objeciones formuladas son exclusivamente de conveniencia: en opinión del Gobierno, varios artículos del Proyecto son inconvenientes para el país, en la medida en que, o bien pueden conducir a situaciones de impunidad, o bien permitirían que se abuse de los beneficios contemplados en el Acuerdo Final", aseguró el jefe de Estado en la noche del domingo 10 de marzo.

Los senadores discuten en medio del recinto. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Desde ese momento el país entró en una nueva etapa de polarización, la cual terminó solo hasta que la Corte Constitucional dijo que las objeciones fueron derrotadas en el Congreso.



En la Cámara de Representantes la votación fue contundente: 110 votos en contra y 44 a favor. Sin embargo, la polémica estuvo en el Senado, pues en contra de las objeciones votaron 47 senadores y 34 por el sí. Pero la polémica surgió porque la Mesa Directiva de esa corporación argumentó que se necesitaba mayorías absolutas, que correspondía a 48 votos.



La polémica fue tan grande, que hasta dos congresistas -Maritza Martínez y Ana María Castañeda- que habían expresado su intención de hundir las objeciones se desaparecieron a la hora de votar.



Finalmente se iba a realizar una nueva votación y hasta Antanas Mockus, quien enfrentaba un proceso por nulidad de elección ante el Consejo de Estado, fue a votar, argumentando que el fallo aún no estaba en firme.La nueva votación no se hizo y dejaron el tema en manos de la Corte Constitucional, que finalmente hundió las objeciones.

El peor día del ministro Alberto Carrasquilla en el gobierno

Difícilmente Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, podrá olvidar este miércoles 16 de octubre.



Ese día lo regañó el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, la Corte Constitucional le tumbó la ley de financiamiento, por instantes se le embolató la aprobación del presupuesto para el 2020 y, por si fuera poco, fue tendencia en Twitter al ser señalado de jugar con el celular en el Congreso.

En este momento mientras se discute el presupuesto general de la Nación en la @CamaraColombia, después de que se hunde la ley de financiamiento el Ministro Carrasquilla juega mil palabras en su celular!



Que tal? pic.twitter.com/aKO6qjdE0P — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 17, 2019

“Yo sí le pediría al ministro de Hacienda, porque nos hacen daño con la infamia, que deje muy claro en este Senado hoy, que no eludamos el tema y se le diga con claridad al país qué es lo que el Gobierno está proponiendo en materia de pensiones", le dijo Uribe en medio de la plenaria que era transmitida por televisión.

"Sicario, sicario, sicario"

En pleno debate de las objeciones presidenciales a la JEP el expresidente Uribe se despachó contra el senador Gustavo Petro, jefe de la Colombia Humana.



Uribe, mirando Petro, con cierta rabia, que prefiere “80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando”.



Y apenas unos segundos después de terminar su indignada intervención, transmitida por televisión, y cuando ya las cámaras no enfocaban su rostro, se escuchó en el fondo su voz repitiendo en tres ocasiones: “¡Sicario! ¡Sicario! ¡Sicario!”.

Le dicen por favor a @AlvaroUribeVel que lo amo. Amo las personas que son capaces de decir las verdades de manera directa sin importar que sean “políticamente incorrectas”.



Preparada para todos los insultos que se vengan en 3, 2, 1... pic.twitter.com/3jIsOKka7x — Laura María Naranj🍊 (@LauraNaranjoPR) April 24, 2019

La conversación de Pacho Santos

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, y la nueva canciller, Claudia Blum, también estuvieron envueltos en una polémica.



Antes de que Blum asumiera como canciller, se filtró una conversación (publicada por Publimetro) que sostuvo con Pacho en la cual se despacharon contra Carlos Holmes Trujillo, Guillermo Botero y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.



El diplomático argumentó que “hace diez años”, cuando él era Vicepresidente, iba a ese país y sabía que “la entrada era siempre” el Departamento de Estado. “Hoy en día eso se acabó”, le dijo Santos a su nueva jefa.

El presidente Iván Duque y el embajador en Estados Unidos, Francisco Santos. Foto: Presidencia

Sobre Botero dijo que tenía “un problema” de interlocución” con él ya que, según Santos, el exministro “no trabajaba, no hablaba inglés” y no iba a Estados Unidos.

“Espero que Carlos (Holmes Trujillo, nuevo ministro de Defensa) sea interlocutor, ojalá. No sabe de eso, pero...”, dijo.



Y precisamente sobre Holmes Trujillo y su desempeño como canciller, Santos fue bastante crítico. “No hizo nada. No tenía una estrategia”, le dijo a Blum.

En ese momento de la conversación, la nueva ministra de Exteriores le dijo al embajador que Holmes Trujillo “estaba haciendo política” y se le escucha decir: “Un desastre”.

El hecho fue tan polémico, que el presidente Duque citó de inmediato a Pacho a Bogotá para que le explicara qué fue lo que sucedió. El embajador, finalmente, se disculpó.



