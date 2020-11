Habla la joven que tiene en jaque placa de Duque en Túnel de la Línea

Con solo 23 años, Marla Gutiérrez, egresada de derecho de la Universidad del Norte, logró que un tribunal fallara en primera instancia para que se retire la placa que está en el Túnel de la Línea, que tiene el nombre del presidente Iván Duque y otros funcionarios.

Desde los 18 años la joven activista promueve la participación política de jóvenes en todos los departamentos del país. Desde entonces es parte del partido liberal y actualmente es el enlace nacional de jóvenes y trabaja en el instituto de pensamiento liberal en el área de litigio estratégico.



Su futuro pinta prometedor. De hecho, este año fue galardonada por la academia de ciencias políticas de Washington con el premio en la ´Liderazgo Juvenil`, que se lo otorgan a los jóvenes con mayor proyección política del continente menores de 30 años, y fue reconocida por la gobernación del Atlántico como joven líder transformador en innovación política.



Con este histórico fallo en primera instancia se acerca a su sueño: ser concejala de Barranquilla.

Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO.

​¿Por qué decidió emprender una acción judicial para que se retire la placa del presidente Duque en el Túnel de la Línea?



Nosotros tenemos varias acciones similares a esta. Pensamos que este es un tema muy pertinente no solamente por el simbolismo que representa esta placa enorme, que es un desacato a la ley, sino que es una obra que lleva más de 100 años pensándose y planeándose en mente de miles de personas que participaron ahí y me parece un poco injusto que simplemente se recuerde el último.



Por ejemplo, los gobernadores del Tolima y del Quindío, que llevan muy poquitos meses gobernando. Muchos medios han titulado que el presidente tiene un ego enorme, pero eso no se trata de eso sino de un cumplimiento. es algo muy simbólico porque demuestra que el Presidente no está sobre la ley, ni el Invías, ni la vicepresidente, sino que como cualquier ciudadano debe cumplir la ley.



Pero esta no es la única placa del país que tiene los nombres de los funcionarios que la inauguraron…



En el país claramente hay muchas placas, pero creo que esa es la placa más grande que se ha instalado en una obra, que es de dimensiones enormes y nosotros desde el instituto de pensamiento liberal tenemos esta área que se encarga del litigio estratégico y nuestra labor es sentar un precedente para que más ciudadanos puedan replicar este litigio en sus departamentos o municipios.



¿Cómo fue el trámite judicial que emprendió para que retiraran la placa?



En septiembre cuando vimos la inauguración del Túnel, desde el instituto de pensamiento liberal nos dimos a la tarea de estudiar la viabilidad jurídica que tenía esa placa porque no es una plaquita si no es una placa, y descubrimos que hay un decreto del año 1997 que prohíbe la colocación de placas o monumentos destinados a recordar la participación de funcionarios en obras públicas.



Y a raíz de eso, con esa base jurídica, elevamos una petición a la presidencia de la República para qué retirarán la placa, también lo hicimos con la gobernación del Tolima y con el ministerio de transporte. Presidencia de la República nos respondió que el encargado era el Invías y que ellos no habían tenido nada que ver con la colocación de la placa y trasladaron la petición al Invías y ellos nos respondieron que la placa fue producto del querer del pueblo del departamento del Tolima.



A raíz de que nos negaron la petición acudimos al tribunal administrativo del Atlántico y el tribunal estudió minuciosamente el el caso y con las pruebas presentadas que son prerrequisito el tema de la renuencia que el presidente se negó a cumplirlo, emitió la sentencia del 11 de noviembre y le ordenó al Presidente cumplir con lo estipulado el decreto y en consecuencia retirar la placa en un máximo de 30 días.



Pero este jueves se impugnó el fallo, ¿entonces qué va a pasar?



Este jueves presidencia impugnó el fallo, pero a ellos los desvincularon del proceso porque el tribunal administrativo del Atlántico dice que el Presidente es el superior jerárquico del Ministerio de transporte entonces el Presidente está obligado también a cumplir la ley y a hacer que todas sus entidades cumplan la ley. Invías también impugnó la decisión diciendo que no era esa placa sino que hay otra placa, pero claramente está especificado cuál placa es: la que tiene el nombre de Iván Duque. Vamos a esperar que dice el consejo de estado pero de todas formas este fallo proferido en primera instancia ya es un precedente judicial muy importante, no por el tema de la placa en sí, sino que se demostró que este recurso en específico, que es la acción de cumplimiento, se puede utilizar para obligar que un tribunal le ordené a un presidente de la República acatar un decreto o una norma.

Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO.

¿Qué va a pasar ahora en el Consejo de Estado?



El Consejo de Estado tiene 10 días a partir de la fecha de la notificación de la impugnación para proferir un fallo en derecho sobre este tema. Nosotros esperamos Que confirme la decisión de primera instancia, porque es una norma muy clara y no creo que tengan que interpretarla de ninguna otra forma. Nosotros acataremos el fallo de segunda instancia sea cual sea la decisión, pero ya esto fue algo muy importante porque es el primer fallo de este tipo en el ordenamiento jurídico colombiano.



¿Ha pensado en participar en las próximas elecciones populares?



Sí ha pensado en postularme a un cargo de elección popular, me gustaría empezar por algo local pero todavía no sé, no lo he consultado con el partido político ni con el director César Gaviria. Espero seguir trabajando para demostrar que tengo potencial porque los jóvenes no solamente están para rellenar listas, sino que se les debe dar la oportunidad a jóvenes que estén capaces y aptos para ocupar esos cargos. Me interesa mucho el tema y siempre ha sido mi sueño ser concejal de Barranquilla.

