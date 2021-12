Ingrid invita a Francia Márquez al centro y Petro responde

A un ritmo de vértigo sigue avanzando la construcción de las coaliciones en su intento de llegar fortalecidos a las consultas del próximo año. El más reciente movimiento fue la propuesta de Ingrid Betancourt, artífice de la recientemente creada Coalición Centro Esperanza, para que lleguen allí en condición de precandidatas la actriz y cantante Margarita Rosa de Francisco y la lideresa Francia Márquez.

Gustavo Petro, uno de los lideres del Pacto Histórico, salió al paso con la publicación de una fotografía en la que él se muestra sonriente con Francia Márquez: “Respuesta respetuosa a Ingrid”, escribió.



Ingrid aprovechó el malestar que se vive en el Pacto Histórico por el arribo del exalcalde y exgobernador de Antioquia Luis Pérez, un hecho que públicamente fue cuestionado por la actriz, una de las figuras más mediáticas que apoya a Petro.



“Hola, Margarita Rosa y Francia. Las he escuchado. Yo también he tenido que tragarme muchos sapos en la política. Y es porque no quiero tragar más sapos que estoy en la Coalición Centro Esperanza”, les dijo Betancourt en un video.



“Aquí, en referencia a la Coalición Centro Esperanza, no hay paracos, no hay corruptos, no hay bandidos. Aquí hay gente buena, como ustedes dos, con ganas de cambiar el país con fe, con esperanza. Cómo quisiera yo que ustedes dos estuvieran aquí de este lado de la lucha”.



Las expresiones de Betancourt son una evidente referencia a Pérez, quien defiende la Operación Orión, un despliegue militar de gran envergadura hecho en Medellín en el que, según varias investigaciones, hubo participación directa de paramilitantes en contra de la población civil.



“Yo le pido a @petrogustavo que nos explique con toda claridad a los que creemos en su proyecto político qué significa la movida de Pérez y su combo a la consulta”, había preguntado la actriz.: “Queda uno sin autoridad moral para exigirle nada a nadie. Por favor, señores del Pacto, @petrogustavo y compañía, reculen o expliquen esto en una rueda de prensa”, exigió ella.



