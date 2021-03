La iniciativa de Cabal para que le quiten el Nobel de Paz a Santos

Una polémica propuesta lanzó este miércoles la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien firmó una carta que da inicio a una petición ciudadana, para que el Comité Noruego del Premio Nobel de Paz le retire el premio de paz a Juan Manuel Santos.



La senadora dice en un video, el cual publicó en redes sociales, que dirigió esta carta pues el exsenador, Bernardo Miguel 'Ñoño' Elías, habló "de cómo entraron dineros por el 'sí' para favorecer el acuerdo de La Habana durante el plebiscito".



"Por eso he dirigido una carta al comité Noruego para que le retire el Nobel a Juan Manuel Santos y venga a dar las explicaciones y a contarle al país por qué lo están señalando sus antiguos amigos", agrega.



La petición de Change.org, una organización en la que las personas publican peticiones para que sean firmados por otros y generar algún cambios, advierte que "Santos traicionó la voluntad popular de los colombianos que dijeron “no” en el plebiscito".



Y agrega que "gracias al Acuerdo firmado por su Gobierno, hoy nuestro país está nadando en coca, tenemos unas 'disidencias' de las Farc que continúan traficando y asesinando a la población, un Eln repotenciado y otros grupos al margen de la ley que se sienten respaldados por la impunidad que le otorgó el Acuerdo a los máximos cabecillas del grupo terrorista".



Finalmente sentencia: "Santos NO es un verdadero Nobel de Paz, no merece ese galardón. ¡Que le retiren el premio!".

#SantosNoEsNobel @JuanManSantos ,utilizó recursos ilegales para reelegirse en 2014. Un corrupto como él, NO debe tener ese premio.

Firma la petición para que le retiren la distinción en el siguiente enlace: https://t.co/ummxeAMCnB#LasCosasComoSon pic.twitter.com/O4VWPR7sbj — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 2, 2021

Algunos usuarios se han manifestando en contra de esta petición, e incluso algunos han señalado que el uribismo también debe hablar sobre los casos de 'falsos positivos' durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.



Incluso otros usuarios en redes señalaron que esto lo hace porque el expresidente Álvaro Uribe no ha ganado un premio Nobel de Paz.

