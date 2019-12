El enredo de un partido afro con un grupo de santistas

El partido Colombia Renaciente terminó en un enredo que llegó al Consejo Nacional Electoral, por cuenta de querer llevar a sus directivas a reonocidos dirigentes políticos que acompañaron el proceso de paz.



La historia la contó el representante a la Cámara por esa colectividad John Arley Murillo, quien señaló a congresistas como Roy Barreras y a algunos exministros de haberse querido "apropiar" del movimiento político.

De acuerdo con Murillo, la intención de su partido fue invitar a estos sectores políticos para hacer una gran plataforma para defender la paz, pero las cosas, según él, tomaron otro curso.



¿Qué es lo que está pasando en su partido?

En un momento dado se tomó la decisión de invitar al partido a otros sectores políticos con los cuales coincidíamos en una apuesta por la paz. La intención era que este partido fuera una plataforma que ayudara a impulsar candidatos, bajo el entendido de que los afros hemos sido las mayores victimas en el país y que queremos que este país se pacifique. Esto dio lugar a que algunos de estos actores que invitamos llegaran con la intención de apropiarse del partido y querer sacar a los negros que lo fundamos.



¿A qué sectores políticos invitaron al partido Colombia Renaciente?

Se conformó algo que se llamó ‘Frente Amplio por la Paz’. Ahí llegó el sector político de Roy Barreras, Clara López, Juan Fernando Cristo, el exministro Guillermo Rivera y algunas personas cercanas a Alfonso Prada. Algunos de ellos no han tomado partido en esto, pero otros sí.



¿Y a ellos se les invitó en calidad de qué?

En calidad de amigos de la paz. Este fue un propósito que surgió del exministro Luis Gilberto Murillo, quien tuvo esta idea de que la base jurídica para estos sectores fuera el partido político Colombia Renaciente. Los invitamos para construir una apuesta política de centro, que buscara, sin dejar de base lo afro, convertirse en una opción de poder, tomando como fundamento la apuesta por la paz que todos defendemos en este país.

La defensa del acuerdo de paz con las Farc ha sido uno de los propósitos de diferentes sectores en Colombia. Foto: Tendencias EL TIEMPO

¿Y qué pasó cuando invitaron a estos sectores políticos?

Que intentaron ponernos a pelear a los negros dentro del partido. De hecho en un momento el consejo comunitario, que es la base del partido, estaba en contra mía. Esta parte se resolvió, gracias a Dios, y ahora hay total unidad entre los fundadores y los afros. Entendimos que era una estrategia para debilitarnos y luego quedársenos con el partido. Eso no gustó, porque realmente cuando los invitamos lo hicimos de buena fe. Entonces se decidió hacer una nueva convención y sacar del movimiento a los sectores que llegaron, en vez de construir, con intenciones de quedarse con el partido.



¿Cómo fue esto de la nueva convención?

La junta del consejo del partido decidió sacarlos. Salió la gran mayoría, pero Clara López, que era candidata al concejo de Bogotá en ese entonces y un hijo de Roy Barreras se decidió dejarlos, no era adecuado sacarlos en plena campaña. El consejo del partido decidió dejar algunos, pero sacar a la gran mayoría en esa nueva convención.



¿Y qué ha dicho el Consejo Nacional Electoral ante estos hechos?

Lo más grave es que el Consejo Electoral está aceptando decisiones que no existen y no sé con qué argumentos las está validando, afectando al consejo comunitario que fundó el partido. Hubo un recurso que yo presenté hace aproximadamente seis meses y que pide que no se acepte el ingreso de estas personas al partido. De acuerdo con las normas, cuando un acto tiene un recurso en contra, este no está en firme y el Consejo Electoral, a pesar de eso, lo hace existir y le da efectos yendo en contra de la ley. No entendemos si estos actores políticos siguen aun con la intención de quedarse con el partido y quizá las autoridades electorales están jugándole a eso.

¿Es decir que no se sabe si estos sectores políticos están en las directivas del partido o no?

Pues nosotros creemos que no, porque la primer convención en la que ellos entraron al partido, en el mes de marzo, es un acto que no está en firme y el Consejo Electoral, a pesar de que le hemos enviado más de 15 solicitudes de parte del consejo comunitario pidiéndole que actué en derecho, no lo ha hecho. No sabemos qué tipo de intención hay ahí, por eso nos preocupa, porque entendemos que a veces hay decisiones que se toman con argumentos políticos y no jurídicos y llamamos a que se actué en debida forma.



Pero hoy legalmente, en los papeles, ellos hacen parte…

Hacen parte, pero no legalmente, sino ilegalmente. Están en contra de la ley, porque el acto administrativo en virtud del cual ingresaron es objeto de un recurso que no ha sido resuelto. Eso a mí me lo enseño el exmagistrado Heriberto Sanabria, que en paz descanse: que los actos administrativos que son objetos de recurso, no existen, así que ellos están allí ilegalmente y lo peor es que el Consejo Electoral este consintiendo en ello.



¿Y quiénes son los que, según usted, deberían salir de Colombia Renaciente?

Todos los que entraron y no pueden estar registrados hoy como parte ni como miembros del partido y a eso es a lo que estamos llamando al Consejo Electoral.



¿Ustedes creen que hay posibles irregularidades del Consejo Electoral frente a esta situación?

Yo creo que sí y así lo hice saber en un documento que radiqué en el Consejo Electoral. Creo que hay actos que no están ajustados a la ley. Lo que no puede pasar es que un partido, que de buena fe tomó la decisión de abrirse a otros sectores políticos, hoy venga a salir crucificado.



¿Y qué van a hacer entonces?

Hay diferentes acciones. El equipo jurídico está presentando acciones de tutela. Yo me voy para Ghana a una cumbre interparlamentaria a la que vamos más de 500 congresistas afro y voy a hacer públicamente la denuncia a nivel internacional, porque no puedo permitir que abusándose de la ley se quiera deslegitimar la representación en un partido.



¿Y usted qué les dice a esos sectores políticos ahora?

Que queremos es construir. Este país está cansado de tanta guerra y no queremos que un partido pro-paz, como este, hoy esté en guerra. Como yo siempre he dicho: con el cuento de la paz se nos metieron a hacernos la guerra dentro del partido para sacarnos, pero no lo vamos a permitir. Los derechos hay que pelearlos.



