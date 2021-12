Después de varios meses de diálogo y cálculo milimétrico, las tres coaliciones que buscarán la Presidencia en 2022 parecen llegar al remate del año con varias decisiones tomadas y a la espera de los últimos detalles sobre su formación.



De acuerdo con los más recientes movimientos, todo parece indicar que Equipo por Colombia, Coalición Centro Esperanza y Pacto Histórico serán las alianzas protagonistas en la contienda presidencial del próximo año.



(Lea también: ¿Al Congreso? Galán renuncia al Concejo y se suma al Nuevo Liberalismo).

Las tres coaliciones son el fruto de un trabajo arduo de varios de sus impulsores y tuvieron que sobrepasar vaivenes propios de la política.



En Equipo por Colombia, hasta el momento, están los exalcaldes Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y Alejandro Char; el exministro Juan Carlos Echeverry, y el aspirante del Partido Conserva dor David Barguil. La jefa del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, ha venido trabajando con ellos, pero, según ella misma se lo confirmó a EL TIEMPO, no ha decidido finalmente si será candidata.



Esta coalición tiene una vocación más inclinada a la derecha o la centroderecha, y allí la gran incógnita es si el aspirante presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, tendrá cabida o no.



(Le puede interesar: Cabal será el número 100 en la lista del Senado del Centro Democrático).

Facebook Twitter Linkedin

Los aspirantes del Pacto por Colombia. Foto: Archivo particular

En la Coalición Centro Esperanza, entre tanto, están los exgobernadores Sergio Fajardo y Carlos Amaya; los exministros Juan Fernando Cristo y Alejandro Gaviria; el excongresista Juan Manuel Galán y el senador Jorge Robledo.



Esta convergencia tuvo su semilla en la Coalición de la Esperanza y se vio reforzada con la presencia de Gaviria, un sector de Alianza Verde y el Partido Verde Oxígeno, de la excandidata Ingrid Betancourt.



En esta alianza confluyen fuerzas de centroizquierda e izquierda y una de las dudas es si Betancourt asume una precandidatura presidencial.



(Le recomendamos leer: Exprecandidatos presidenciales del CD estarán en la lista al Senado).

Facebook Twitter Linkedin

Coalición Centro Esperanza. Foto: Twitter

Y finalmente está el Pacto Histórico, donde hacen presencia el senador Gustavo Petro, la activista Francia Márquez, la precandidata wayuu Arelis María Uriana Guariyu, el exgobernador Camilo Romero y el líder religioso Alfredo Saade, por el momento.



En este proyecto se unen fuerzas que tradicionalmente han sido de izquierda y una de sus principales figuras, el senador Petro, ha liderado las encuestas de intención de voto.

Facebook Twitter Linkedin

El Pacto Histórico es liderado por el senador Gustavo Petro. Foto: Twitter Gustavo Petro

¿Qué los une y qué los separa? A la Centro Esperanza y al Pacto Histórico, por ejemplo, los une la decisión de derrotar al uribismo y tomar las banderas de la implementación del acuerdo de paz.



Sin embargo, las separa un asunto que parece insuperable: la rivalidad política entre Fajardo y Petro, la cual, para varios observadores, parece ser la principal razón para que no haya una unión entre ellas.



A Equipo por Colombia y la Coalición Centro Esperanza las une la intención de cerrarle el paso a Petro y evitar que el país caiga en manos de lo que varios califican la ‘izquierda radical’.



Centro Esperanza y algunos precandidatos de Equipo por Colombia hablan de alejar al país de los extremos que significarían el uribismo y el petrismo y de ahí la duda que hay en la coalición de derecha o centroderecha sobre la presencia de Zuluaga, uno de los principales referentes del uribismo.



Queda un tema crucial que podría cambiar las cosas el próximo año y es hasta qué punto la intención de algunos sectores de los partidos Liberal, Cambio Radical y ‘la U’ de armar una nueva coalición basada en la reunificación liberal logra afectar a Equipo por Colombia.



Pese a que el tema hasta ahora es una idea, no se puede dejar de lado que detrás de estos tres partidos hay líderes políticos de hondo calado: el expresidente César Gaviria, en los liberales; el exvicepresidente Germán Vargas y la familia Char, en Cambio Radical, y Dilian Francisca Toro, en ‘la U’.



(Siga leyendo: Angélica Lozano no va más en el Partido Alianza Verde y presenta renuncia).



POLÍTICA