Dice el dicho popular: “Por el desayuno se sabrá cómo viene el almuerzo”. Era inevitable que con los antecedentes de la relación política que tuvieron Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo hubiera posibilidad de un final distinto al abismo que hoy los separa.

Las diferencias tienen en su más grave crisis a la Coalición Centro Esperanza. ¿Por qué? Por el tiempo que quede para las elecciones -muy poco para tratar de sanar las heridas- y porque Robledo ya no va a apoyar a Gaviria en caso de que este gane la consulta del 13 de marzo. Así las cosas, ¿para qué compiten entonces en el mismo tarjetón?



La Coalición ha ido de crisis en crisis. Entre ellas el ataque de Ingrid Betancourt a Gaviria y su posterior salida para buscar ella en solitario llegar a la Presidencia; los agrios ataques mutuos entre Carlos Amaya y Juan Manuel Galán; las descalificaciones de Gaviria en contra de Sergio Fajardo, entre otras.



Juan Fernando Cristo ha reiterado que, por favor, diriman todas estas diferencias en el ámbito privado. Sin embargo, ellos mismos cada tanto se encargan de hacerlas públicas.



Las diferencias entre Robledo y Gaviria vienen de tiempo atrás. Se trata de dos figuras con conceptos políticos opuestos que se hicieron evidentes cuando Gaviria ocupó la cartera de Salud, en el gobierno del presidente Santos, y Robledo era uno de los más férreos opositores desde su tribuna en el Congreso.



En varias ocasiones, Robledo dijo que Gaviria era "deshonesto con su trabajo" y que por lo único que brillaba por su "pésimo manejo en el Ministerio".



“Hizo un Ministerio de Salud que fue supremamente equivocado, esas son realidades que no se modifican, bajo ninguna circunstancia, no se modifica porque son los hechos”, dijo Robledo cuando se le preguntó sobre su nuevo compañero de Coalición ante un público que se sorprendía de ahora verlos caminar juntos.



“Solo un país como Colombia puede darse el pésimo manejo que le dio el ministro de Salud Alejandro Gaviria a los casos de SaludCoop, Cafesalud y Medimás sin que legal ni políticamente pase nada”, había escrito Robledo. “Solo falta que Santos antes de salir, o luego Duque, le otorgue la Cruz de Boyacá”, ironizó, además, sobre la gestión de Gaviria.



Como en Colombia, la política es dinámica, se unieron aunque durante este aparente cordialidad Robledo le lanzaba cotidianos dardos. Sin embargo, con el ingreso de Rodrigo Lara -ahora es uno de los jefes de debate de Gaviria- tras haber sido uno de los voceros de Cambio Radical, todo explotó.



Robledo, ahora lo acusa de haber roto los acuerdos firmados que dieron origen a este bloque político: "Es un hecho notorio entonces que Alejandro Gaviria violó los acuerdos y destruyó la confianza en los que se fundamentó la Coalición Centro Esperanza, con lo que también les dio fin a los compromisos adquiridos", dijo.



En el documento, también suscrito por Juan Manuel Ospina Restrepo, presidente del Partido Dignidad, recuerdan una reciente entrevista con el diario El Espectador, en la que Gaviria afirmó: “Si no acepto a César Gaviria, los otros candidatos lo harían”.



Para los firmantes de la misiva, se trata de un "embuste que pone en boca de Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya y Jorge Enrique Robledo".



Esta es, dicen, "una posición que no hemos asumido ni asumiremos, falsifica nuestras convicciones y desconoce el acuerdo fundacional que le dio base a esta Coalición, porque nosotros siempre establecimos que no nos uniríamos con las fuerzas que eligieron a Iván Duque y han respaldado a su gobierno".



Para ellos, "Alejandro Gaviria también violó el acuerdo de la Coalición al aceptar el respaldo de conocidos dirigentes del Partido Liberal y Cambio Radical que los otros precandidatos nunca habríamos aceptado y que motivó nuestro público y enfático rechazo a su conducta".



"Pero con todo cinismo, siguió aceptando respaldos como esos y mandó un muy equivocado y dañino mensaje público –que desvirtúa este proyecto y confunde a la ciudadanía– al reunirse con César Gaviria Trujillo y Germán Vargas Lleras. Y en un inaceptable todo vale en política con tal de ganar, insiste en declarar que él no se imagina competir en la consulta ni gobernar a Colombia sin el respaldo de jefes políticos como esos".



Robledo dice que "la historia de la Coalición Centro Esperanza demuestra que Alejandro Gaviria no actuó de buena fe cuando suscribió el acuerdo del llamado cónclave. Porque allí él renunció –o por lo menos eso suscribió– a que en este proyecto participaran las fuerzas que eligieron a Iván Duque y lo han respaldado, como César Gaviria y su Partido Liberal y el Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, incluida la Casa Char".



"Sin esta coincidencia, los demás miembros de la Coalición no nos hubiéramos unido con Alejandro Gaviria, porque ese fue el primer criterio que nos definió y agrupó hace un año", dicen.



"Es un hecho notorio entonces que Alejandro Gaviria violó los acuerdos y destruyó la confianza en los que se fundamentó la Coalición Centro Esperanza, con lo que también les dio fin a los compromisos adquiridos", reiteran.



Esta carta se da apenas unos días después del tenso debate en Noticias Caracol cuando Gaviria tuvo enfrentamientos con Galán y Fajardo.



El exministro de Salud, exhibió su hoja de vida para destacar que él no tiene ninguna investigación por corrupción mientras que señaló a Fajardo y le dijo que él sí.



“Yo quiero volver a insistir en que yo tengo las credenciales anticlientelistas más grandes que hay aquí. Sergio, yo no tengo ninguna investigación, usted si tiene muchas investigaciones. Usted no puede simplemente cuestionar mi posición ética simplemente porque personas que confían en mí han hecho un apoyo. Eso parece más bien el miedo a perder una disfrazado de una preocupación ética”, sostuvo Gaviria.



“Miré, Alejandro, ya todos ustedes realmente, ya lo dije al comienzo: yo llevo 22 años en esta batalla política. Y cambiamos la política. (...)Yo tengo muchas investigaciones. Y son los corruptos los que me han tratado de sacar, pero por todas y cada una de ellas he respondido. (...) No hay ni una sola persona que puedo decir que yo le he entregado un puesto, que yo le he entregado un contrato, o que he movido algo para que alguien más se beneficie. Por eso he puesto la cara, y por eso estoy preparado para gobernar”, concluyó Fajardo.



Todo esto, cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina.



