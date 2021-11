Expectativa rodea el ‘cónclave’ de hoy

Con la idea de unir fuerzas en el centro político, la Coalición de la Esperanza tiene previsto emprender hoy un nuevo diálogo con el exministro Alejandro Gaviria y buscar acuerdos programáticos que les permitan alcanzar el poder en las elecciones del 2022.



La convocatoria la hizo el exministro Juan Fernando Cristo, integrante de la Coalición de la Esperanza, quien le contó a EL TIEMPO detalles del encuentro.



También puede leer: Verano de la Rosa: ‘Quiero el aval del partido Liberal’



La convergencia de centroizquierda llega a estos diálogos con el peso de la polémica por la confirmación de la responsabilidad fiscal del exgobernador de Antioquia e integrante de esta alianza Sergio Fajardo en las irregularidades en Hidroituango.

Aunque el aspirante presidencial está buscando caminos jurídicos que le permitan seguir con su campaña al 2022, es innegable que este tema puede llegar a pesar dentro de algún sector de la ciudadanía en la carrera presidencial.



Más allá de eso, el propósito del diálogo de hoy, según el exministro Cristo, es “conversar, dialogar y buscar acuerdos”, no solamente con Alejandro Gaviria, sino también con un sector de Alianza Verde que ha pedido pista en la convergencia, como el precandidato presidencial Carlos Andrés Amaya y la senadora Angélica Lozano.



“Con Alejandro Gaviria tuvimos una primera conversación muy corta y no alcanzamos a profundizar en el acuerdo al que pudiéramos llegar desde el punto de vista programático, ético y cómo sería eventualmente un gobierno de centro, más allá de la Coalición de la Esperanza”, afirmó Cristo.



En esta ocasión, el respaldo del Partido Liberal a Gaviria no parece ser un inconveniente para llegar a esos acuerdos, luego de la ruptura entre el exministro y esta colectividad hace algunos días.



En este sentido, Cristo afirmó que, “siendo francos”, el apoyo del liberalismo y del expresidente César Gaviria, director del partido, a Alejandro Gaviria era “un obstáculo grande” en este diálogo, especialmente porque “hay partidos, no solo el Liberal, y parlamentarios que han acompañado a esta administración y nosotros creemos que hay que cambiarla”.



Aunque la idea es que hoy se logre un acuerdo, es posible que el diálogo se extienda unos días.



También puede leer: Las cuentas de la encuesta no cuadran en el Centro Democrático

POLÍTICA