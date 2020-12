La exigencia de Andrés Pastrana a la JEP

Este jueves, el expresidente Andrés Pastrana le envió una carta al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, Eduardo Cifuentes Muñoz, pidiéndole que le responda la petición de información que emitió el 21 de septiembre, referente a asuntos de "la mayor gravedad".



"El día 21 de septiembre presenté ante esta entidad pública, acogiéndome al derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, una petición de información que no fue respondida dentro de los términos legales", asegura en la misiva.



Y agrega: "Muy respetuosamente le señalo esta irregularidad e insisto en la inatendida petición referente a asuntos de la mayor gravedad que atentan contra la paz y la democracia en Colombia".



Carta al Presidente de la JEP pic.twitter.com/nVD56BxYMZ — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) December 17, 2020

Aún no se conoce a qué hechos hace referencia el expresidente (1998-2022).



El 21 de noviembre, en medio de la convención del Partido Conservador, Pastrana le lanzó dardos a la JEP.



“La llamada Justicia Especial para la Paz, es un organismo espurio que no respeta a las ramas del poder público, ante todo porque el poderoso ejecutivo se paraliza ante sus desmanes. La norma más elemental del pseudo tribunal ha debido ser la expulsión de quienes no cumplieran los requisitos de elemental verdad, justicia y reparación”, señaló en ese momento.



