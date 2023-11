La crítica de Juan Manuel Santos contra Gustavo Petro y su gobierno

"Le falta bastante certidumbre", dijo el expresidente Juan Manuel Santos en una nueva aparición cuando fue preguntado por el presidente Gustavo Petro. El exmandatario entre 2010 y 2018 se refirió también a la situación económica del país y tocó puntos espinosos como la reforma de la salud.



En una entrevista con Rcn, Santos aseguró que el Gobierno Petro genera "desconfianza" ya que, según él, "el presidente Petro no es muy predecible y eso genera desconcierto; genera desconfianza".



Asimismo, hizo un llamado al jefe de Estado para trabajar de la mano con el sector privado y sacar adelante tanto la agenda social como la situación financiera: "se necesitan los dos, son complementarios. Sin la inversión privada y la colaboración del sector público queda muy difícil atender las necesidades sociales. El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario", dijo.



Por otro lado, se refirió a la reforma de la salud que se discute en el Congreso de la República y afirmó que deshacer el sistema no tiene "ninguna lógica". "Si existen áreas donde se puede mejorar el acceso a la salud en el sector rural, sin duda alguna allí hay que hacer mucho más así como en la prevención".



En ese sentido, manifestó que es importante alcanzar un acuerdo nacional. "El país no puede seguir tan polarizado. La polarización hace que las democracias sean inefectivas. Las democracias dependen de la capacidad de los diferentes sectores de la sociedad de hacer transacciones. Veo una actitud polarizante de todas partes".



Por último, el expresidente habló sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y aseguró que va "demasiado lenta". El exmandatario confesó que estaba "esperanzado" en el que el gobierno Petro iba a darle un gran empuje al acuerdo pero esto "se quedó en palabras". En esa línea, aseguró que a la política de paz total "le falta una visión clara".

Santos fue presidente de Colombia entre 2010 y 2018. Foto: EFE / El Tiempo

