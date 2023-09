Desde la noche de este miércoles 20 de septiembre, un video publicado por la representante a la Cámara por el Partido Verde, Catherine Juvinao, dejó en evidencia una supuesta grabación irregular que habría hecho la fiscal Angélica Monsalve en una reunión que se habría sostenido en el apartamento de la congresista.



Según la denuncia de Juvinao, la fiscal Monsalve violó su intimidad y grabó sin su consentimiento una conversación que habrían sostenido, para difundir parte del contenido.

"Denuncio a la fiscal Angélica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización, diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones", comentó la representante a la Cámara.



Dentro de la denuncia expuesta por Juvinao, la congresista asegura que se trata de un supuesto entrampamiento de Monsalve en su contra y que los audios publicados por el bloquero @UriasV están editados.

Katherine Miranda Foto: Prensa Cámara

"Esa fiscal me engañó. Me pidió un espacio supuestamente para ofrecerme insumos para un proyecto de ley que reforma la ley 600 -con la que se juzgan a los aforados- y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, cosa en la que efectivamente estoy interesada, para llegar a mi domicilio", contó Juvinao.



De acuerdo con la congresista, la fiscal habría utilizado el espacio para entregarle información sobre su compañera de bancada, Katherine Miranda, e "inducirle" a algunas respuestas dentro de la conversación.



No obstante, Juvinao aclaró en el video que, luego de la conversación con la fiscal, llamó a Miranda para esclarecer la información que le habían entregado.



De hecho, la misma Katherine Miranda sale en el video publicado por Juvinao diciendo que ya se solucionó el mal entendido y que son "inaceptables las artimañas que están usando para callarnos".



Juvinao aseguró que dentro de la conversación que sostuvo con Monsalve, la mujer le expresó su deseo para ser incluida dentro de la terna que presentará el presidente Petro para suceder al fiscal Francisco Barbosa.



"Esta no es la manera de ser fiscal, señora Monsalve. Tiene unos deberes que cumplir y una ética que seguir como fiscal de la nación. Después de esto no puede brindarle garantías a ningún ciudadano", dijo Juvinao, que acusó a Monsalve de grabarla, editar los audios y filtrarlos a la prensa.

Denuncio a la fiscal Angelica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones.



Anuncio las acciones legales correspondientes, con el agravante de su condición de… pic.twitter.com/OK8P1Hzs3C — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) September 21, 2023

La dura respuesta de la fiscal Monsalve

En su cuenta de X, la fiscal 414 de la Seccional Bogotá, Angélica Monsalve, señaló que solo faltaba que la congresista Catherine Juvinao "me culpe de haber roto el florero de Llorente".



La funcionaria del ente investigador hizo serias acusaciones en contra de la congresista del partido Verde y aseguró que Juvinao "salió ebria" de su casa.



"Como una congresista puede ser tan mentirosa, usted me busco desesperadamente, y vino 2 veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí, usted quería controlar al FGN y usarme para eso", comentó Monsalve.

Señora @CathyJuvinao ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Como una congresista puede ser tan mentirosa, usted me busco desesperadamente, y vino 2 veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí, usted quería controlar al FGN y usarme para eso. https://t.co/Wy2XuORTEE — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) September 21, 2023

Al respecto, Catherine Juvinao reconoció que había visitado la casa de la fiscal, pero que no fue en esa ocasión cuando se grabaron los audios que se estaban difundiendo en redes sociales y medios de comunicación.



Por ahora, la congresista del Verde aseguró que interpondrá "todas las acciones disciplinarias y legales que quepan" y que entregará su celular a las entidades correspondientes para que avancen con la investigación de las conversaciones entre ambas funcionarias.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

