El debate por la expedición del Decreto 1851 de 2021, que el presidente Iván Duque firmó el pasado 24 de diciembre, y que adiciona más de 1.200 cargos en la Procuraduría General de la Nación, sigue abierto.



Mientras los opositores insisten en señalar que se trata de una maniobra para fortalecer movimientos políticos en vísperas de las elecciones; el Gobierno Nacional defiende la decisión.



El ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que esa fue una modificación que no corresponde al Ejecutivo sino que la aprobó el propio Congreso de la República.



“Esto hace parte de la Ley de la modificación del Código Disciplinario, esta es una Ley que se aprobó hace cuatro meses y que prevé una restructuración de la Procuraduría General de la Nación estableciendo esa doble instancia para hacer la preparación de lo que fue el fallo de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) en donde se genera una parte que investiga y otra que imparte la sanción”, argumentó el ministro de la política.



Sin embargo, los opositores no le creen y, es más, aseguran que se trata de un claro paso para favoreces a movimientos afines al Ejecutivo.



Son “1200 cargos para la Casa Char en la Procuraduría”, dijo el aspirante al senado Humberto de la Calle Lombana, en clara referencia a uno de los sectores políticos que ahora forman parte del Equipo por Colombia a través de su precandidato Álex Char.



"Eliminan parte de la Ley de Garantías, crean miles de cargos en los órganos de control", dijo Carlos Fernando Galán del Nuevo Liberalismo. "Es una vergüenza como se están preparando las maquinarias para las elecciones", aseguró.



El hecho, sin embargo, también ha generado inquietud en las toldas del propio Centro Democrático, CD. El representante a la Cámara, Gabriel Santos afirmó: “El 24 de diciembre a los politiqueros les llegó el regalo más grande. El Gobierno les entregó 1.208 cargos para ampliar la planta de la Procuraduría. Lo advertimos, nos opusimos y nos dijeron mentirosos en el Congreso”, sentenció.



Pero el comentario de De la Calle va más allá de un afilado trino. Él y sus compañeros de la Coalición Centro Esperanza le pidieron al Gobierno del presidente Duque derogar la norma al considerar que “es un acto de derroche de fondos oficiales, con un nocivo efecto electoral”.



En un comunicado, este movimiento dijo que la procuradora Margarita Cabello es cercana a la casa Char, de la cual hace parte el precandidato presidencial Álex Char, lo cual no brinda garantías.



“La Procuraduría se ha convertido en ejemplo claro de aquello que el propio jefe de Estado ha calificado como Estado derrochón, pues cuesta al país $1.8 billones al año y entre los años 2021 y 2022 su presupuesto creció un 13%. Debe darse un debate serio y urgente sobre estos gravísimos indicadores”, dijeron.



Finalmente, señalaron que la procuradora “debe dar la cara ante el país” y explicar por qué la entidad “busca convertirse en un fortín de los amigos políticos que la eligieron y que aspiran a contar con su favor en las próximas elecciones”.

