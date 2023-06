El congreso de la República ha estado debatiendo durante los últimos días un controversial proyecto que está a tan solo un debate de reformar la constitución. Se trata de la regulación en el uso adulto del Cannabis.



El último debate de este acto legislativo estaba programado para este jueves, pero aunque la votación empezó una hora y media después del horario estipulado, se aplazó para el próximo viernes 16 de junio.

En la plenaria, las opiniones divididas generaron una discusión entre los senadores del partido Verde, Inti Asprilla y Jota Pe Hernández, siendo este último uno de los opositores frente al proyecto impulsado por la senadora María José Pizarro y otros congresistas.



Al respecto, Jota Pe Hernández se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo que “a Colombia le están mintiendo".



El senador aseguró que en el país ya está reglamentado el porte y consumo de la marihuana, pero que esta nueva iniciativa busca legalizar la venta y la distribución.

He luchado con toda el día de hoy para NO PERMITIR que en Colombia se apruebe la LEGALIZACIÓN DEL NEGOCIO DE LA MARIHUANA. A Colombia le están mintiendo, pues el porte y consumo ya está reglamentado, incluso el cultivo, lo que quieren aprobar aquí es LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN pic.twitter.com/GPgIiazaqk — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) June 15, 2023

Hernández también intervino dentro del debate en el Congreso y dijo que “este (proyecto) sí incentiva el consumo, la aprobación de la legalización de venta y consumo de marihuana, no garantiza que se le quite ese negocio a las mafias”.



Sin embargo, varios sectores han criticado la postura del senador, ya que su nombre y firma aparecen dentro del proyecto de acto legislativo número 31 de 2022, mediante el cual se buscaba “habilitar la regulación del uso adulto del cannabis y sus derivados”.



En redes critícan al senador por haber apoyado proyecto similar en 2022. Foto: Suministrada

La decisión final sobre la regulación de la marihuana en uso adulto se deberá tomar antes del 20 de junio, ya que después de esta fecha se termina el periodo legislativo y por tanto, el proyecto se hundiría al no poder discutirse en sesiones extraordinarias por ser una iniciativa que pretende reformar un aspecto de la Constitución.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

