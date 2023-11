Se inicia la batalla en el Pacto Histórico para suceder al presidente Petro

Cuando aún está abierta la discusión en el Pacto Histórico por los resultados de las elecciones territoriales, la fuerza política que gobierna el país empieza a mirar el calendario que avanza hacia la próxima batalla: las elecciones de 2026. ¿Quién llevará sus banderas en las presidenciales? El cruce de fuertes mensajes de las últimas horas entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero auguran un camino con dificultades.

Ese año, el Pacto va a tener una realidad que no es para nada marginal. El presidente Gustavo Petro no podrá presentarse y su figura por el natural desgaste no tendrá la misma fuerza para invitar a votar a los ciudadanos por la confección del Legislativo.



El experimento funcionó muy bien en el 2020 cuando en las vallas estaba el rostro de entonces candidato invitado a los electores a votar por las listas cerradas tanto para Cámara como para el Senado. Se trató de un fenómeno similar al que uso Álvaro Uribe Vélez con el Centro Democrático. Ambas figuras saben de su peso y reconocimiento en toda la geografía nacional que supera incluso a los líderes regionales.



La colectividad de izquierda obtuvo 20 senadores y 29 representantes a la Cámara convirtiéndose en una de las fuerzas más robustas del parlamento.



A pesar de semejante musculo, en la cotidianidad se trata de un movimiento que tiene una inestabilidad para el trabajo legislativo. ¿Llegará lo suficientemente cohesionado para las elecciones parlamentarias de 2026?



Y es que en su balance muestra claroscuros. Con unas reformas que avanzan a paso lento, se vio una derrota fuerte cuando se produjo en la elección del presidente del Senado. En ese momento, la responsabilidad fue repartida entre los legisladores y el Ejecutivo.



Ante la instrucción del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el Congreso eligió a Iván Name son 54 votos sobre 50 de la senadora Angélica Lozano, respaldada por toda la bancada del petrismo.



Varios analistas insisten en que las elecciones territoriales son un termómetro para medir el grado de satisfacción de los ciudadanos con su presidente y de paso un punto de partida para la próxima campaña.



Durante estos meses la figura que estaba en la línea de partida era Daniel Quintero. No solo porque ese es su deseo sino porque el presidente Petro lo había dicho.



En la campaña de 2022, Gustavo Petro le dijo a EL TIEMPO que su proyecto político necesitaba varios periodos para que se consolidara en toda su dimensión. Y que como él no podría presentarse, otros deberían tomar sus banderas y afirmó que una opción era Quintero.



Sin embargo, los resultados del domingo invitan a reflexionar sobre al interior del Pacto si él es la persona adecuada.



“El Pacto decidirá si lo acepta. Puede que haya entrado de última hora, pero él no es de la causa por la que hemos luchado muchos en este país. Él no es de esta causa, pero si el Pacto lo acepta, es algo que debe acordarse. No es de acá. Se ha acercado, pero yo no mando. Ellos decidirán a ver si hay que hacer consultas. Pero tengan por seguro que no vamos a nombrar a alguien porque apareció”, le dijo Bolívar a EL TIEMPO.



A la pregunta de si Bolívar se lanzaría, el ahora excandidato a la alcaldía de Bogotá también le respondió a este diario:



“No, ahora no lo he pensado porque estoy tratando de terminar unos trabajos. Voy a estudiar un poco más, voy a hacer una maestría y debo prepararme un poco más. No sé cómo sea en 2026, todo es muy cambiante. Además, ahí está Caicedo, que él sí es de la causa, viene de toda la vida. Yo no veo más liderazgos. Imagino que Claudia se lanzara por la derecha porque ya perdió la credibilidad en la izquierda y el centro. Algunos me dicen que me lance, que con esos votos sirve de plataforma, pero eso es de reflexión y responsabilidad”.



¿Cuál es la situación del exgobernador de Magdalena? Caicedo y Petro han coincidido en distintos espacios. Ambos fueron electos en 2012 como alcaldes de Santa Marta y Bogotá, respectivamente. Luego, en 2018 se unieron para la consulta de la izquierda, en la que el actual presidente se impuso con notoriedad.



En 2022, Fuerza Ciudadana, movimiento que ha logrado posicionar Caicedo en Magdalena, apoyó a Petro a la presidencia, pero en las elecciones legislativas se fueron por aparte y fue criticada la movida como una forma de restar votos a la lista del petrismo.



Tras la elección, hubo molestias por la forma en que Petro se relacionó con el Magdalena, tanto que llegaron a decir que se mantuvo el bloqueo que Duque le impuso el departamento. La disputa fue porque la Essmar, empresa de aguas de Santa Marta, siguió bajo tutela estatal y si control se le entregó a la EPM.



El hecho hizo dudar que Fuerza Ciudadana, ya cómo colectividad con personería, llegara a ser partido de gobierno. Después de un largo debate, se logró que se declararan partido oficialista. La relación ha sido de ires y venires. De acuerdo con expertos, las distancias se deben a que ambos buscan posicionar liderazgos, sobre todo Caicedo que quiere pasar de la esfera regional a la nacional.



Y en primera línea, estarán Roy Barreras –que tiene su propio partido, Fuerza de la Paz-, la vicepresidenta Francia Márquez –que puede renunciar antes a su cargo para aspirar a la Casa de Nariño- el representante David Racero quien fue presidente de la Cámara de Representantes, entre los más notorios.



Por ahora, la largada está llena de obstáculos que muy posiblemente incidirán en la elección del nombre de la persona que sucederá al presidente Gustavo Petro.

Gustavo Bolívar dijo tras las elecciones: "Quiero hacerle un llamado a todo el progresismo, tenemos que reorganizarnos, hemos cometido muchísimos errores, me comprometo a recorrer a Colombia para recoger esos pedazos que quedan rotos del Pacto Histórico y volver a ser la primera fuerza”.



A lo que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero le respondió: “Bolívar, dentro de esa autocrítica es momento de incluirte. El Gobierno se ha ido quedando solo debido a liderazgos tóxicos como el tuyo”.



