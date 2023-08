A través de un comunicado, el expresidente Álvaro Uribe retomó su defensa frente a las declaraciones de Zulema Jattin a la JEP, comparecencia hecha a finales de 2022 y que se conoció este jueves en revelaciones hechas por W Radio. Reiteró que la denunciará y cuestionó que las versiones se conozcan “en víspera de elecciones”.



En las versiones de Jattin, esta se reunión con Uribe cuando era candidato en 2002 y le reveló sus preocupaciones por los presuntos apoyos de paramilitares a ciertos políticos y la prohibición de hacer política a otros. De acuerdo con la exsenadora, el entonces aspirante a la presidencia le dijo que si no tenía pruebas más a allá de su testimonio o el de su hermano, se abstuviera de denunciar.



Frente a estos señalamientos, el expresidente respondió que uno delos mencionados, Felipe Villegas, “niega haber estado en la finca el Ubérrimo en reunión con la señora Jattin y mi persona antes de la elección de 2002”. Según Uribe, la única reunión con Jattin y Villegas se hizo después de la elección y allí les comentó que Fernando Londoño iba a ser su ministro del Interior. “Nada se habló de paramilitares”, añadió.

La excongresista Zulema Jattin fue capturada por el CTI de la Fiscalía en mayo de 2009 por orden de la Corte Suprema de Justicia. Hoy disfruta del beneficio de detención domiciliaria. Foto: José Luis Cubillos / Fiscalía

Sobre el otro señalamiento de Jattin, de que supiera en 2004 de varios políticos con posibles vínculos con el paramilitarismo, el exmandatario también rechazó lo dicho por la exsenadora. En primer lugar, reconoció que el exsenador Miguel Alfonso de la Espriella le “transmitió” una invitación para reunirse con los paramilitares, pero habría contestado: “si me reunía con los paramilitares no podría ser presidente”.



En este mismo sentido señaló que solo vino a saber de la parapolítica en noviembre de 2006, cuando De la Espriella denunció el Pacto de Ralito. “Ni antes ni después asistí a reuniones con parlamentarios para hablar de ese tema o de temas relacionados”, expresó el líder del Centro Democrático.

Miguel Alfonso de la Espriella, exsenador capturado por parapolítica. Foto: EL TIEMPO

En ese camino, expresó que otros vinculados en la parapolítica, Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella “nada tuvieron que decir en contra de mi persona”. Bajo esta argumentación dijo, “Con la doctora Jattin me reuní en algunas oportunidades. Si fuera verdad que le recomendé no denunciar sin pruebas las supuestas presiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita. Además menciona personas sobre las que nunca hablamos. Sin que tenga una sola palabra mía para acusarme inventa ante la JEP su análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años”, concluyó el expresidente.



Ante este último comentario, cuestionó que la JEP tome como “novedosa la declaración de la señora Jattin” y lanzó lo que denominó un consejo: “A los jóvenes les diría que pongan cuidado en no tener conversaciones de buena fe con negociantes de la política”.