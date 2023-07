En las últimas horas ha habido un cruce de llamadas entre líderes políticos que hasta días atrás se habían mantenido en orillas bien distantes. La razón: ¿qué hacer a partir del 20 de julio, cuando arranque la nueva legislatura en el Congreso de la República?



Los protagonistas de este nuevo hecho político son los expresidentes César Gaviria Trujillo (Partido Liberal), Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático), el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (Cambio Radical) y los directores de los partidos Efraín Cepeda (Conservador) y Dilian Francisca Toro (‘la U’).



De amables conversaciones se ha ido avanzando a diálogos más profundos, al punto de que ya se habla de la inminente creación de una nueva coalición cuya primera tarea sería empezar a buscar mayorías para definir el futuro de las reformas sociales que cursan en el Congreso.

El presidente Gustavo Petro acompañado de miembros del Gobierno Nacional durante su discurso en las marchas. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

No obstante la buena sintonía, hay puntos que aún faltan por definir. Así, por ejemplo, Vargas Lleras sorprendió en la tarde del jueves al revelar en Barranquilla que la coalición se formaría en el Congreso a partir de este 20 de julio. El hecho fue interpretado como el nacimiento de un bloque duro para oponerse radicalmente a Petro. Esto se explica porque Vargas se ha mostrado como uno de los más severos contradictores del jefe del Estado.



Fuentes muy cercanas al expresidente Gaviria Trujillo precisan que él sí ha tenido charlas con líderes distintos a los de su partido, pero que les ha hecho saber que su colectividad “sí quiere aprobar reformas sociales en armonía con todos los sectores, incluyendo los económicos, para la estabilidad del país”.



Gaviria considera que no se trata de atravesársele a Petro porque por ese camino podría irle mal al jefe del Estado, pero también al país, con consecuencias negativas para todos los colombianos.



Las fuentes reiteran los esfuerzos que ha realizado el director del Partido Liberal para concertar con el Gobierno, “pero no se ha podido”.



Citan como ejemplo el documento enviado por Gaviria al presidente Petro que este aún no ha contestado.



César Gaviria y presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

“Eso llevó al director del Partido Liberal a analizar propuestas de otros sectores, para aprobar las grandes reformas sociales que requieren sectores como la salud, la educación, la laboral y la pensional”.



En eso, el círculo que acompaña al expresidente Gaviria es enfático: “Hay que hacer una coalición para sacar adelante las grandes reformas sociales, no para perseguir a Petro, sino para que le vaya bien al país”.



Por su parte, en el Gobierno Nacional tienen su propia estrategia. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, considera que se pueden obtener apoyos de cada uno de los parlamentarios para sumar las mayorías necesarias con las que logren aprobar sus propuestas.

La oposición (der) le reclamó al presidente del Senado Alexander López (izq) por levantar la sesión. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

“Esa coalición, que no logra armar el Gobierno, entre otras por la política del menudeo del señor Velasco, se podría armar con otras fuerzas con el objetivo de hacer aprobar grandes reformas sociales concertadas”, piensan, por su parte, en el Partido Liberal.



Una colectividad que, además, está muy incómoda por lo que llaman “injerencia en los partidos que están promoviendo con empleados en el Consejo Nacional Electoral, para que no se pueda sancionar a un congresista, pero un adepto del Gobierno sí puede ordenar cerrar el partido político más antiguo de Colombia”.



Es tal la molestia que en la sede del partido, en el tradicional barrio Teusaquillo, en el centro de Bogotá, se habla de que en efecto en la política actual “sí hay golpes blandos, pero estos vienen del Gobierno contra los partidos tradicionales”.

Los días por venir son cruciales no solo para estos actores políticos, sino para el futuro de país. Si esta coalición llegara a conformarse, el gobierno Petro no tendría cómo aprobar ninguna de sus reformas y toda ley que tramite sería modificada según lo considere esta alianza.



¿Por qué? El Ejecutivo se quedaría solo con el Pacto Histórico (20 senadores y 29 representantes), Comunes (tiene de a cinco congresistas en cámaras) y la Alianza Verde, que si bien tiene 13 senadores y 15 representantes, nunca vota en bloque y hay muchos opositores a las reformas dentro de la colectividad.



“Si el Centro Democrático sigue en la oposición, como es seguro, los conservadores, que nunca han debido haber hecho parte de la coalición de gobierno, y el partido de ‘la U’ hacen lo propio, el 20 de julio se podría concretar una nueva alianza política. De materializarse, el país tendría la tranquilidad de que en los próximos tres años evitaremos la catástrofe. Abrigamos la esperanza de que se pueda realizar”, manifestó, por su parte, Vargas Lleras, quien contó que se marchó de Barranquilla muy satisfecho por la evolución de los acontecimientos.



Ante este desafío, el Gobierno y el Pacto han tratado de bajarle el tono a la iniciativa e, incluso, de caricaturizarla. El presidente del Senado, Alexánder López, dijo: “Que no se le note el miedo y el pánico (a Vargas) en sus llamados para frenar el cambio por el que votó el país”. Mientras que el ministro Velasco aseguró que “el pueblo ya no se deja pegar coscorrones”.



ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO

EN TWITTER: @ARMANDONEIRA