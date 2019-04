Seguridad, tema del uribismo / En secreto

Esta semana, congresistas del Centro Democrático se reunieron con el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y la cúpula militar para analizar la agenda legislativa y algunas iniciativas de seguridad en el país. El encuentro lo lideró el expresidente Álvaro Uribe. A la senadora Ruby Chagüi se la vio muy activa.

La preocupación del embajador

Un hecho desconocido del desayuno que el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, tuvo esta semana con algunos senadores fue su comentario sobre el tratado de extradición entre los dos países y la importancia de la confianza para su aplicación. El tema surgió a raíz del pedido en extradición del exguerrillero Jesús Santrich, el cual está pendiente de un aval de la JEP. Para Whitaker, ese tipo de convenios judiciales se deben basar en la confianza, como ha operado hasta el momento.



Washington no comparte que la JEP haya pedido pruebas para pronunciarse sobre el hecho. Adicionalmente, revelarlas anularía el juicio que se le sigue a Santrich en EE. UU. También dejó ver su sorpresa porque funcionarios del gobierno pasado le aseguraron que el mecanismo de la extradición no cambiaría con la llegada de la justicia para la paz, lo que, para su gobierno, no se está cumpliendo a cabalidad.

Nos lo dieron pero nos lo quitaron

Con asombro, dirigentes de la Cumbre Mundial de Turismo, que se realiza en Sevilla (España), organizada por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), conocieron la noticia de que ningún delegado de Colombia iría a recibir el reconocimiento otorgado por sus buenas prácticas y propuestas para el sector, en el posconflicto. Y como nadie reclamó el premio, la organización se lo entregó a otra nación y Colombia perdió esta oportunidad.

Broma de izquierda

Cuando el nuevo embajador en Cuba, Juan Manuel Corzo, firmaba su acta de posesión frente al presidente Iván Duque, surgió una aparente contradicción. Como es sabido, Corzo es de extracción conservadora, fue senador por el partido y muy contundente en sus posiciones. Pero a la hora de firmar su posesión lo hizo con la mano izquierda, lo que llevó al presidente Duque a hacer una observación pública: que el hecho de que Corzo firmara con la izquierda no era señal de que estuviera enviando un mensaje político para la isla.

De bananero a bananero

En algunos círculos empresariales y políticos de Antioquia se asegura que se podría dar en los próximos días una contienda electoral muy fuerte por la gobernación entre el saliente presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia y futuro candidato, Juan Camilo Restrepo, y el exalcalde de Medellín y exgobernador Aníbal Gaviria Correa, quien pertenece a una de las familias bananeras más reconocidas en el departamento. Por eso hay quienes dicen que la campaña se está madurando en Antioquia.

Castigo por daños ambientales

La Fiscalía y la Contraloría están terminando investigaciones muy rigurosas sobre el daño ambiental causado por Hidroituango. Es casi seguro que ambas instituciones van a imputar cargos (penales y fiscales) a los responsables de estos estragos, calificados como “muy delicados”. Pero además, miembros de la junta directiva de Hidroituango, que no quisieron atender el requerimiento de la Fiscalía de asistir al interrogatorio recientemente, ahora sí van a tener que concurrir.

En busca de mayor inversión de EE. UU.

El presidente Iván Duque se comprometió con los empresarios de la Cámara de Comercio Colomboamericana a mirar la manera de avanzar en un acuerdo para evitar la doble tributación entre Colombia y Estados Unidos, respondiendo a la solicitud que en ese sentido hizo la exministra María Claudia Lacouture. El embajador Kevin Whitaker recordó que el año pasado, la inversión de EE. UU en el país fue de casi 2.400 millones de dólares, la más alta en los últimos 5 años.

¿Contraloría con más poder?

La Contraloría General acaba de obtener una calificación de nivel superior en la evaluación realizada por la Intosai –máximo organismo que congrega a todas las contralorías del mundo–, que mide el desempeño de las entidades fiscalizadoras superiores. A partir de este positivo balance, la entidad está facultada desde ahora para realizar auditorías a recursos de programas financiados por banca multilateral como el BID o el Banco Mundial.

Lizarazo y Fajardo

Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo fueron los magistrados de la Corte Constitucional que inclinaron la balanza en contra de aceptar la invitación a cenar del embajador estadounidense, Kevin Whitaker, para hablar de las objeciones a la JEP. Cinco de los magistrados ya habían estado de acuerdo en asistir.



