Piden a Eln cumplir exigencia del Gobierno e intentar la paz

Un grupo de al menos 147 políticos, académicos, intelectuales y organizaciones sociales le envió una carta el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la que le pide cumplir con las condiciones que ha puesto el Gobierno Nacional y retomar el proceso de paz.



En la misiva, el grupo de intelectuales se refiere al atentado que ejecutó ese grupo ilegal a la Escuela de Policía –el cual cobró la vida de 23 personas–, en enero pasado, y al riesgo en el que están las relaciones entre Colombia y Cuba por cuenta de los líderes del Eln.

“Los abajo firmantes le reclamamos con firmeza a la dirección del Eln considerar con seriedad y pragmatismo los condicionamientos fijados por el Gobierno –que creemos que son válidos y vigentes–, para iniciar en forma inmediata una nueva fase exploratoria”, reza la carta.



Estas condiciones que ha impuesto el Ejecutivo han sido la liberación de todos los secuestrados por ese grupo insurgente y la suspensión de los actos criminales.



Luego del atentado a la instalación policial, el Gobierno congeló las negociaciones con esa organización ilegal a la espera del avance en estos dos requisitos.

Aunque algunos líderes del Eln han hecho manifestaciones tendientes al reinicio del proceso, lo cierto es que ese grupo no ha cumplido todavía con las exigencias del Gobierno Nacional.



Igualmente, Colombia solicitó a Cuba el envío inmediato de los líderes del Eln que se encuentran en la isla, lo que el gobierno cubano no ha hecho aún. Esto ha generado tensión en las relaciones entre los dos países.



Sobre esto, el grupo que suscribió la carta le dice al Eln que este tipo de situaciones “están poniendo en riesgo las estratégicas relaciones entre La Habana y Bogotá, en un mundo y en una región tan convulsionadas, que exigen un manejo prudente y diplomático de nuestros diferendos, conforme a las normas del Derecho Internacional”.



“Tras más de medio siglo de violencia política que solo ha dejado dolor y lágrimas, los colombianos nos merecemos un país en paz. Ojalá ustedes no sean inferiores a este urgente reto histórico”, concluye la carta.

