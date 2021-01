Nos asesinan todos los días: Carta de Francia Márquez a Kamala Harris

"Como lideresa social me duele ver asesinar todos los días a líderes y lideresas que como yo alzaron la voz en contra".



Esta es una de las frases de la carta que le envió Francia Márquez, presidenta del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, y quien reveló hace unos meses que aspirará a la Presidencia, a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.



En la misiva, Márquez asegura que, "convencida de la necesidad de hacer los esfuerzos necesarios para garantizar la vida, los derechos humanos, la paz y la protección del medioambiente en el país", se atrevió a escribir la carta con la esperanza de que la mujer más importante de EE. UU. la lea, y así "establecer un diálogo que nos permita articular las acciones necesarias para cuidar la vida desde el amor maternal y el instinto de cuidado".



La líder social advierte que los pueblos afroamericanos, indígenas y campesinos están cansados de "estar en medio de los enfrentamientos, de los bombardeos y de ver cómo nuestros ríos y campos se han vuelto cementerios y fosas comunes".



Seguidamente hace una dura declaración: "Como lideresa social me duele ver asesinar todos los días a líderes y lideresas que como yo alzaron la voz en contra de este estado de cosas" y agrega: "Ha sido doloroso en el marco de la importante labor que viene adelantando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, escuchar a mujeres negras dar sus testimonios sobre cómo actores armados no solo las violaron sexualmente, sino que, además las marcaron como en el tiempo de la esclavitud, escuchar a madres cantar alabaos y escribir poesías para poder aliviar el dolor de lo que ha significado que el conflicto armado les haya arrebato a todos sus hijos, o en nuestro caso, saber que conglomerados económicos han querido desterrarnos y/o han estado vinculados con actores armados ilegales".



En la misiva, la afrocolombiana sentencia que "como afrocolombianos, indígenas y campesinos empobrecidos padecemos la misma situación, quienes nos han impuesto el conflicto armado, la política de muerte, las violencias de género mayoritariamente padecidas por las mujeres y jóvenes negros, así mismo el racismo estructural mantienen sus rodillas en nuestros cuellos. No nos dejan respirar. Nos asesinan todos los días".



Asimismo, puntualiza que "estamos ante un gobierno indolente que prometió no solo hacer trizas el sueño de permitirnos vivir en paz a quienes hemos padecido las consecuencias de la guerra, , sino que, además no escucha los gritos desesperados de niños como el hijo de la lideresa social María del Pilar Hurtado, asesinada frente a él el pasado 21 de junio de 2019".



En otro asunto, la líder social, quien obtuvo el Premio Nacional como Defensora de Derechos Humanos 2015, agrega que esperan que en el gobierno de Biden y Harris los recursos económicos que EE. UU. destina a la política antidrogas en Colombia, "se puedan enfocar de manera más eficaz, para apoyar iniciativas productivas de buen vivir, en la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, y apoyar a las comunidades que, desde su autonomía, han decidido que en sus territorios no se siembra coca, a pesar de las presiones de los grupos armados".



Ante ese escenario que plantea en la carta, teniendo en cuenta el apoyo que el presidente Joe Biden le ha dado al país en materia de paz y el eslogan "Restaurar el liderazgo moral de los Estados Unidos en todo el mundo”, Márquez solicitó "fraternalmente establecer una comunicación y diálogo permanente con usted en representación de su gobierno y las organizaciones sociales de Colombia, en aras de coadyuvar en la consolidación de la paz en nuestro país".



Carta Márquez a Harris. Foto: Twitter

POLÍTICA

