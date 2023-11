La carta de César Gaviria al CNE por la convención liberal

Aún no está en firme la determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la convención del Partido Liberal. En una decisión inicial, proyectada por la magistrada Fabiola Márquez y adoptada por la Sala Plena, se llamaba la atención a la colectividad, se imponía una multa de 25 millones y la obligaba a que realizara su convención a más tardar en el mes de noviembre, debido a que la colectividad no habría cumplido con el requisito legal de realizar este tipo de encuentros para elegir sus dignidades como máximo cada dos años. La determinación no ha quedado ejecutoriada por recursos de las directivas ‘rojas’.



Sin embargo, en estos últimos días han tomado fuerza versiones de que el tribunal electoral se pronunciará frente al caso y, supuestamente, tomaría acciones sancionatorias en contra del partido dirigido por el expresidente César Gaviria (1990-1994). Ante dicha posibilidad, el exmandatario envió una carta al CNE antes de que se emita una decisión de fondo.



“Quiero creer que las informaciones prematuras y descontextualizadas sobre la mencionada resolución en realidad no reflejan la orientación del Consejo Nacional Electoral. Las noticias sugerían que la resolución le impondría al Partido Liberal una serie de decisiones a realizar en un plazo fijo, al mismo tiempo que descalificarían las determinaciones adoptadas de manera legítima por los órganos del partido”, dijo el expresidente en la misiva.



De acuerdo con Gaviria, frente a la posible determinación del CNE de obligarlos a celebrar la convención en una fecha determinada, se atentaría contra principios constitucionales como “la autonomía de los partidos políticos”.



Esto en razón de que, según el expresidente, “los partidos no pertenecen al Estado y tienen la capacidad de autodeterminarse mediante decisiones adoptadas por sus órganos internos, de conformidad con sus estatutos aprobados dentro del respeto a la Constitución y la ley”.



En esa línea, recordó otros sucesos en los que supuestamente se violentó la autonomía de la colectividad y la Corte Constitucional entró a defender este principio. Gaviria mencionó el caso en el que la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó en 2015 inaplicar los estatutos de la colectividad promulgados en la Resolución 2895 de 2011 debido a que supuestamente no atendían principios como participación, igualdad y equidad, consagrados en la Ley estatutaria 1475 de 2011. Sin embargo, el tribunal constitucional tumbó la determinación de la corporación de la justicia administrativa.



El actual director de la colectividad dijo que “le correspondió a la Corte Constitucional proferir una sentencia de tutela para detener esta invasión de la autonomía del partido. Por la importancia del tema, se trata de una sentencia de unificación de jurisprudencia proferida por la Sala Plena de la Corte, la Sentencia SU-585 de 2017 antes mencionada”.

César Gaviria, expresidente de Colombia y jefe del Partido Liberal.



Luego, Gaviria profundizó en los efectos de la sentencia de la Corte Constitucional para advertir que supuestamente el CNE podría terminar incurriendo en las mismas omisiones cometidas por el Consejo de Estado. Según el expresidente, el fallo en cuestión indicó que el alto tribunal administrativo había cometido omisiones directamente a principios constitucionales, por lo que la Corte Constitucional entró a revalidar dicho principios en su fallo.



“La Corte exaltó la importancia de fallos precedentes en los cuales se había subrayado que ‘la libertad que la Constitución reconoce a los partidos y movimientos políticos es irrestricta dentro de esos límites, que no son propiamente estrechos ni mezquinos’ ”, señaló el expresidente Gaviria.



Bajo esta argumentación, el actual director del liberalismo dijo que el proceso para la realización de la convención liberal comenzó desde hace un año, pero que fue suspendido por efecto de una solicitud de la bancada de representantes y senadores “hasta tanto se realizaran las elecciones en octubre de 2023”.



Al respecto, César Gaviria añadió que desde septiembre del año pasado se iniciaron las actividades de la IX Convención Nacional Liberal, que se iba a llevar a cabo los días 20 y 21 de mayo, pero que una solicitud del 12 de diciembre cambió el cronograma: “Debido a que, al ser 2023 un año electoral, se consideró prioritario concentrar los esfuerzos de los miembros del partido en las elecciones territoriales”, dejo consignado el líder liberal en la misiva al CNE.



Con esta solicitud, informó el expresidente, se expidió una resolución que suspendió los términos hasta el fin del calendario electoral de 2023. “Estas elecciones se llevaron a cabo el pasado 29 de octubre. Se ha cumplido entonces la condición establecida en la Resolución 7546, de 27 de enero de 2023, que se encuentra vigente, para continuar con el proceso de organización de la IX Convención Nacional Liberal”, agregó.



Con estas condiciones, Gaviria aseveró que, como director, ya ha tomado las “decisiones conducentes a la organización y realización de la IX Convención Nacional Liberal”. Además de los rumores de un fallo inminente, la carta llega en un momento en el que varios sectores liberales reclaman la pronta realización de la convención liberal para elegir a las nuevas directivas.