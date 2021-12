La confesión del expresidente Álvaro Uribe sobre su sentimiento por la participación de los generales -Mora y Naranjo- en el equipo negociador de la Habana se hizo evidente en la comunicación que el jefe del Centro Democrático le envió al oficial retirado.



Le puede interesar: ¿Qué cambia con la resurrección de algunos partidos políticos?

Este es el texto que al respecto se conoció:



Apreciado General Mora, he enviado esta notica a José Jaime Uzcátegui para que tenga la bondad de leerla en el acto de presentación de Los Pecados de la Paz.



Siempre todo mi aprecio y gratitud





Señor General

Jorge Enríque Mora Rangel

Ex Comandante

Fuerzas Militares



Muy estimado General Mora:



Tengo mucha gratitud por la invitación para acompañarlo en el lanzamiento de su libro Los Pecados de la Paz. He pedido al joven representante José Jaime Uzcátegui, defensor número uno de las Fuerzas Armadas de la Patria, que me represente con la lectura de esta nota.



Desde mi silencio mantuve mucha tristeza por la participación de los Generales Naranjo y Mora en las negociaciones de La Habana. Son notorias mis discrepancias con ese acuerdo, pero por fortuna la publicación de Los Pecados de la Paz valida las preocupaciones que expresamos más de la mitad de los votantes del Plebiscito.



Usted mi General representa a unas Fuerzas Armadas, las más sacrificadas y democráticas de la América Latina y Caribeña, que merecen ser sustraídas de la equivocada nivelación con el terrorismo para que no sigan sojuzgadas por un tribunal, La JEP. El señor Rodrigo Londoño se solaza al afirmar que es el primer caso en el mundo que un grupo insurgente impone un tribunal.



No puede ser que la única alternativa a los militares sea ponerlos entre la opción de reconocer un delito, que pudo no ser cometido, como condición de libertad, o el riesgo de una condena de 20 años de cárcel. Se necesita una sala imparcial y que la libertad a los 5 años de privación de la libertad por delitos cometidos hasta el 1o de diciembre de 2016, opere también para condenados con el beneficio de libertad condicional.



No puede ser que la impunidad absoluta al terrorismo siga acompañada de la estrategia política de condenar a Colombia como un país de sistemática violación de Derechos Humanos.



Mi General, es difícil para mi acudir a este acto por el dolor que me causa el injusto proceso de justicia política que soporto.



Confieso que mi pesadumbre por la presencia del General Mora en La Habana se refresca con la publicación de su libro.



Querer unánime de los colombianos es la Paz, que no fue intención unánime de quienes actuaron en La Habana. La vanidad de la cúpula del Gobierno y el propósito de toma terrorista del poder, primaron sobre el genuino deseo de reconciliación que usted, General Mora, llevó en representación de los soldados de la Patria,



Con el mayor aprecio,



Su compatriota,



Álvaro Uribe Vélez