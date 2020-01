La caricatura por la que Vladdo acusa de plagio a  Matador 

Una dura acusación lanzó el caricaturista Vladimir Flórez, conocido como Vladdo, contra su colega Julio César González, conocido como Matador, por supuestamente haber copiado una caricatura suya sobre el año nuevo.

En su cuenta de Instagram, Vladdo publicó un comparativo entre el trabajo realizado por él para la agencia alemana DW en su versión en español y la caricatura de Matador para EL TIEMPO.



“Este tipo no tiene vergüenza alguna. El sábado publiqué en la @dw_espanol la caricatura de 2020 y él la repite hoy, vulgarmente copiada. No es una simple coincidencia y no es la primera vez que lo hace”, expresó Vladdo en su publicación.

El trabajo en mención hace referencia al nuevo año 2020 que se forma con las cacerolas haciendo alusión a las protestas que se iniciaron en el país desde noviembre pasado.

La caricatura de la discordia fue subida por el propio Matador a sus redes sociales el pasado miércoles.



“Es increíble que un caricaturista que publica sus dibujos en medios nacionales, sea tan vago y tan tramposo”, expresó Vladdo.



Hasta el momento Matador no se ha pronunciado sobre el tema.



EL TIEMPO