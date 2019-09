La candidata enredada por no pagar su cambio de look

Un cambio en su imagen, que incluyó estilismo, colorimetría y asesoría para la compra de ropa y que supuestamente no fue pagado, tiene en aprietos a la candidata al concejo de Guamal (Meta) por el Centro Democrático Alexandra Torres.



El señalamiento contra Torres lo hizo Andrea Botero, propietaria de la empresa Estilarte y quien le aseguró a EL TIEMPO que le prestó el servicio a la candidata sin que nadie de la campaña le haya respondido hasta el momento por el saldo que quedó por ese trabajo.​

La historia comenzó, según Botero, hacia mediados de julio cuando el señor Jorge Espejo, integrante de la campaña de Torres en ese momento, la contactó para contratar sus servicios.



Según la experta, en la campaña de Torres consideraban que su imagen era "muy seria", que "se veía muy distante y lo que ella quería comunicar a su gente era jovialidad, cercanía y calidez. Ese era el objetivo puntual de ella".

​

"Yo hice todo el trabajo para ella: le hice el estilismo, la colorimetría, la acompañé a la peluquería, le hicimos un cambio de look, que quedó espectacular. Luego hicimos compras para ayudarle a escoger la ropa de las fotos de la campaña y de la caminata por el municipio", le dijo Botero a este diario.

En la imagen, tomada de un video, la candidata Alexandra Torres durante la asesoría para el cambio de look con Andrea Botero, experta en el tema. Foto: Andrea Botero

El trabajo puntual con la candidata Torres, según dijo la asesora de imagen, consistió en cambiarle el tono del pelo, lo que que, según Botero, casi no se logra, hacerle corte, peinado y una asesoría para compra de ropa.



El costo de tinturar el pelo y hacer el corte habría sido de 470.000 pesos y la compra de ropa, en una prestigiosa tienda de ropa extranjera, estuvo en alrededor de medio millón de pesos, los cuales, según la experta, fueron pagados por la campaña.



Y el costo de la asesoría de imagen, de acuerdo con Botero, fue de 1'290.000 pesos y 280.000 pesos adicionales "equivalentes a dos horas de acompañamiento de compras". Es decir, 1'470.000 pesos.



"Ellos me abonaron 500.000 pesos (...) Pasaron dos semanas en las que todos los días supuestamente me iban a pagar, pero ya después se convirtió en un problema. Nunca me pagaron", aseguró la experta.

La situación se terminó de enredar cuando un día Jorge Espejo, quien según Botero contrató la asesoría de imagen, le manifestó que ya no trabajaba con la campaña de la candidata al concejo de Guamal y que se entendiera directamente con ella.



"Ella me dijo ‘qué pena contigo, pero yo no tengo nada que ver con el dinero de esto, tú te entendiste todo el tiempo con Jorge en temas de dinero, él entregó su cargo a paz y salvo incluido tu pago así que entiéndete con él’. De ahí en adelante se empezaron a tirar la bola", contó Botero.



​Al día de hoy Botero, quien le dijo a este diario que su experiencia incluye un master en Barcelona de asesoría de imagen y 'personal shopper', no ha recibido noticias positivas de la campaña y, al parecer, ya se resignó a perder su dinero.



EL TIEMPO trato de contactarse con Espejo y con la candidata Torres durante varios días, pero ellos no quisieron referirse al incidente ni responder las llamadas de este diario.



JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

Redacción política