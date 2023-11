La ASI y los otros partidos que han salido de la coalición de Gobierno

Este martes se dio un nuevo golpe a la coalición de Gobierno, la Alianza Social Independiente (ASI) anunció que se declaraba independiente de la administración de Gustavo Petro. De esta forma, el Ejecutivo pierde cuatro curules más en Senado que estaban en sus dominios.



“Es nuestro deber interpretar el clamor de nuestros militantes en los territorios, por eso la imperiosa necesidad de enviar un mensaje al actual Gobierno: en las regiones no se está evidenciado una verdadera conexión con las necesidades apremiantes”, dijo la senadora Berenice Bedoya para anunciar la salida de la coalición de Gobierno.



Además de Bedoya, la ASI tiene entre sus credenciales a Jairo Castellanos, Guido Echeverry y Gustavo Moreno. Precisamente hace un año estos se habían quejado con las directivas de la colectividad ante la determinación de entrar a la coalición de Gobierno.

La ASI es el último partido que ha decidido dar un paso al costado y desligarse del Gobierno. De la aplanadora que formó Gustavo Petro a inicios de su mandato se han ido perdiendo miembros poco a poco. Comenzaron con 75 senadores 140 representantes de su línea y paulatinamente han perdido fichas.



La ASI no es una fuerza con amplia representación en el Senado y en Cámara no tiene fichas, pero solo es una muestra más de lo que ha venido ocurriendo desde mayo, cuando el presidente anunció que se acababa la coalición de gobierno. Esto marcó la pauta para que los partidos salieran de su seno.



Los primeros de pasar de gobierno a la independencia fueron los conservadores. Sus 15 senadores y 27 representantes se alejaron del Ejecutivo y se ha notado en los distintos trámites, sobre todo en la reforma de la salud, en la que han votado no a todo el articulado.



Estos fueron seguidos por el Partido de la U con un total de 25 congresistas que pasaron a la independencia. Sin embargo, en esta colectividad ha habido una mayor cercanía que se ha evidenciado en proyectos como la reforma de la salud. Aún así, la colectividad en una reunión de bancada también decidió cambiar su inclinación de gobierno a independiente.



Los liberales han tenido debates internos para irse a la independencia, igual que la Alianza Verde, pero en ambas colectividades han primado las voces que piden seguir al lado del Gobierno. Sin embargo, siguen las discusiones de estos sobre mantenerse con el Ejecutivo o no.



Un caso a reseñar es el de En Marcha, el partido de Juan Fernando cristo. Esta colectividad recibió su personería en diciembre del 2022 y en marzo se definió como de gobierno. Pero esto no duró mucho, pues a finales de septiembre sacó un comunicado en el que anunciaba su paso a la independencia.



Después de una consulta digital entres sus militantes, la colectividad decidió dar un paso al costado. Según informaron, participaron en total 1.522 personas. De ellas, 53.2% señalaron que querían ser independientes, 32.5% por el contrario manifestaron que querían ser partido de gobierno y un 14.3% afirmaron que preferirían ser oposición.



Con la ASI, ya son cuatro partidos que han decidido dejar la coalición de Gobierno y ahora están en la independencia. A hay que sumar los partidos que inicialmente buscaron un punto medio frente al Ejecutivo y luego pasaron a la oposición ante sus choques con el presidente Petro.



En este último caso figura Cambio Radical, con 11 senadores y 19 representantes. Como estos habían negociado dignidades de la mano de ‘la U’, se había pensado que harían parte de la gran coalición de Gobierno. Sin embargo, al final se fueron a la independencia.



No obstante, con el transcurrir del tiempo, sus diferencias con el gobierno Petro fueron aumentando y estos decidieron radicalizar su postura y pasaron a la oposición. De esta forma se sumaron al Centro Democrático y a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, partido de Rodolfo Hernández.

En plenaria de Senado se anunció la salida de la ASI dle Gobierno. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Varios expertos vieron este movimiento como un duro golpe al Ejecutivo, pues lo dejaba sin margen para negociar con una fuerza independiente que podía servirle en sus proyectos. Además, señalaban que era una muestra de cómo se estaban alejando del Gobierno.



Vale recordar que, de acuerdo con el estatuto de oposición, los partidos solo pueden cambiar una vez por cuatrienio su identificación con el gobierno y esta solo puede ser progresiva. Es decir, ningún partido de oposición puede dar un salto a gobierno y viceversa. De la independencia se puede pasar a cualquiera de los dos polos, pero los otros solo pueden pasar de gobierno u oposición a independientes.