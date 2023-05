Una fuerte discusión se presentó en las últimas horas entre las representantes María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, y Katherine Miranda, de la Alianza Verde. El escenario del rifirrafe entre las dos congresistas fue Twitter y el motivo, el que se haya archivado una investigación contra el fiscal Francisco Barbosa en la Comisión de Acusación.



Todo arrancó luego de que el abogado Miguel Ángel del Río publicó un documento en el que se indica que la representante Miranda no estuvo presente en la votación con la que se iba a definir el futuro de la investigación.



Después de que esta información se reveló -Miranda explicó que no pudo asistir porque estaba ultimando detalles de la votación del Plan Nacional de Desarrollo-, la representante María Fernanda Carrascal respondió al trino del abogado.



"Miranda no es del Pacto y parece más de oposición", escribió Carrascal en su Twitter, lo que generó la reacción inmediata de Miranda: "Más como independiente por trinos como el tuyo", respondió la representante de la Alianza Verde.



Tras este mensaje la discusión subió de tono. Carrascal acusó a su colega de haber “saboteado” la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. "Ojalá fuera por un trino, y no por tus intereses particulares. No se le puede llamar independiente a un saboteo constante, ¿o se te olvida quién saboteó el primer día de discusión del PND y descompletar el quórum? Saboteo en la tributaria, en el PND, en acusaciones, sales en los medios con una cara, pero tienes 20 distintas", dijo la representante del Pacto Histórico.

Mira que a mi no me regalaron la curul, y lo sabes, porque en los 15 años de carrera que tengo, me encontré muchas veces contigo, es más, fuimos compañeras de causas y hasta de Liderazgo por Bogotá en Uniandes. Entré en esa lista luego de meses de negociación y acuerdos, por mi… — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) May 15, 2023

Miranda fue más allá y señaló que, a diferencia de Carrascal, a ella no le regalaron la curul. "Tengo voz y no me prohíben hablar. No saboteo, lo hago de frente y más cuando quieren meter micos como la expropiación en el Plan de Desarrollo. No tengo la culpa que uds no hagan mayorías. Yo critico hoy, lo mismo que criticaba en el gobierno Duque. No como tú, que hoy haces maromas para justificar lo que ayer denunciabas (sic)", trinó.



Finalmente, y ante el duro mensaje de Miranda, Carrascal señaló que a ella no le regalaron la curul y que "es muy bajo pretender demeritar a otras mujeres".



"Entrar por lista cerrada, que también requiere un esfuerzo, no me castra, no me quita la voz ni mi agencia, he sido coherente con mi visión del mundo, las causas que defiendo y mi proyecto político. No sé si puedes decir lo mismo. (...) No olvides que llegaste de la mano de Mockus y eso no demerita tu camino, lo que sí lo hace son las bajezas que andas haciendo", concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA

